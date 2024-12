Associazioni, regalo di Capodanno da 60mila euro

Nuove risorse per le associazioni del territorio di Bagno a Ripoli: a poche ore dalla fine del 2024, la giunta ha approvato quello che il sindaco Francesco Pignotti (nella foto) definisce "un sostegno concreto a realtà che animano la comunità". Il nuovo pacchetto di risorse vale oltre 60mila euro ed è destinato alle attività economiche, alle associazioni sportive, alle realtà culturali e alle associazioni di volontariato del territorio. Le fette maggiori, da 6.000 euro l’una, vanno ai tre centri commerciali naturali del territorio, ossia del capoluogo, di Antella e Grassina. Contributi importanti in arrivo anche per il Cat di Grassina, l’associazione che organizza la Rievocazione storica del Venerdì santo e per l’associazione Giostra della Stella - Palio delle Contrade con quattromila euro ciascuno. Pacchetti da 2.000 euro l’uno per il circolo Acli di Grassina e di Ponte a Ema, il Circolo Ricreativo Culturale di Antella e la Casa del Popolo di Grassina, la Proloco Bagno a Ripoli e il circolo Sms sempre del capoluogo; mille per il Crc di Villamagna e alla SSA Resistente di Osteria Nuova, 1.500 per la Cna e anche per il comitato per la Cappellina di Baroncelli.

"Diamo risposta a tutte le richieste di contributo ricevute dai nostri uffici - dice Pignotti -. Non si tratta di uno sforzo certo banale: solo per quest’anno il governo ha tagliato il contributo al bilancio del nostro Comune di duecentomila euro. Ma abbiamo deciso di mantenere gli aiuti per supportare tutte quelle realtà di aggregazione che rappresentano la linfa dei nostri territori, per aiutarle a proseguire e potenziare le iniziative di cui si fanno promotrici nel capoluogo e nelle frazioni attivando socialità e partecipazione di persone di ogni fascia d’età".

Manuela Plastina