Firenze, rinnovata l'assistenza sanitaria per gli studenti fuorisede

Firenze, 5 luglio 2023 - E' stata rinnovata l'assistenza sanitaria per gli studenti fuorisede dell'Università di Firenze grazie a un'intesa, dalla durata triennale, che oltre all'Ateneo coinvolge Azienda Usl Toscana Centro, Città metropolitana e Comune di Firenze. Il consultorio si trova alla Casa della Salute di viale Morgagni: vi possono accedere gratuitamente gli studenti fuorisede iscritti all’Ateneo fiorentino, muniti di Carta dello studente, tessera sanitaria e documento d’identità. Il servizio è aperto dal lunedì al venerdì; l’accesso è su appuntamento, per prenotare è necessario scrivere una email a [email protected] o chiamare il numero 055-545454.

“Sono convinta che l’impegno per il diritto allo studio debba essere rivolto a tutti gli aspetti della vita universitaria e non solo a quelli direttamente collegati alla formazione – ha commentato Alessandra Petrucci, rettrice dell'Università degli Studi di Firenze -. Questo servizio di assistenza sanitaria per studenti e studentesse fuorisede, nato due anni fa grazie alla sinergia tra diverse Istituzioni, ha dimostrato di essere un presidio importante, una risorsa e un punto di riferimento, per coloro che studiano a Firenze, ma che mantengono il medico di base nel luogo di residenza”.

"E' fondamentale tenere insieme e garantire diritto alla salute e diritto allo studio - ha sottolineato l'assessora all'università e alla ricerca del Comune di Firenze Elisabetta Meucci -. Questa scelta nasce dal profondo senso di responsabilità che abbiamo nei confronti delle nostre studentesse e dei nostri studenti e per fare in modo che Firenze sia sempre più una 'città universitaria', accogliente e inclusiva". Il consigliere delegato alla promozione sociale della Città metropolitana Nicola Armentano ha detto che “non si tratta, e non è poco, di garantire soltanto la doverosa assistenza sanitaria, ma attraverso di essa far sentire gli studenti fuori sede pienamente accolti come nostri concittadini”.