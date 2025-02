Assemblea pubblica sulle criticità di Settimello

"Settimello facciamo il punto": è il titolo dell’assemblea pubblica in programma questa sera alle 21,15, al circolo Arci La Vedetta di Settimello. All’incontro, organizzato dalla sezione territoriale G. Calzolari di Sinistra per Calenzano, ci saranno il presidente dell’associazione Sinistra per Calenzano Francesco Piacente e il sindaco Giuseppe Carovani. Si parlerà: della scuola Anna Frank, di sicurezza urbana, della viabilità dell’area, più volte al centro delle polemiche. In zona sarà attivato fra l’altro un nuovo autovelox su via Dante Alighieri. Altro nodo, l’aggiornamento sulla vicenda dei muri perimetrali da mettere in sicurezza, in particolare il muro di recinzione di Villa Gamba che aveva provocato la chiusura di via Arrighetto da Settimello nel febbraio 2023 per motivi di sicurezza e quello nei pressi del cementificio.

S.N.