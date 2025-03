Artigiani e negozianti incontro sulla sicurezza

Sicurezza: artigiani e commercianti a confronto con l’Arma dei Carabinieri. Appuntamento stasera alle 21. La sicurezza urbana è un tema sempre più centrale per cittadini, imprese e istituzioni. A maggior ragione in una fase nella quale molte aree del territorio sono al centro di diversi episodi legati all’ordine pubblico, tra furti e vandalismi. Per questo, Cna e Confesercenti Scandicci organizzano un incontro aperto a tutti gli artigiani, commercianti e cittadini del territorio per un confronto diretto con i rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri.

Appuntamento stasera alle ore 21 presso la Saletta Cna di Scandicci, in via 78° Reggimento Lupi di Toscana. Dopo i saluti introduttivi di Paolo Pagliarani, presidente di Cna cittadina, e Daniele Spinelli, presidente di Confesercenti Scandicci, interverranno rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri per approfondire il tema della sicurezza e rispondere alle domande dei presenti.

L’incontro nasce dall’esigenza di fare il punto sulla situazione della criminalità locale, fenomeno che sta interessando in modo trasversale i vari quartieri della città, e di individuare strategie efficaci per migliorare la sicurezza e la tutela di imprese e cittadini. L’invito all’evento, che sarà a ingresso libero, è rivolto a tutti gli operatori economici e a tutti i cittadini del territorio. Sicuramente saranno molti gli operatori commerciali ad arrivare per avere un quadro sul da farsi in questo momento complicato.