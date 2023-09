Firenze, capitale dell'Artigianato: al Giardino Corsini sfila l'arte del fare a mano

Firenze, 13 settembre 2023 - Allargare gli orizzonti, dialogare, affrontare il cambiamento, evidenziare il rinnovamento nel talento sperimentale, sono i concetti chiave della mostra Artigianato e Palazzo che apre al pubblico la XXIX edizione da venerdì 15 settembre al 17 settembre al Giardino Corsini con una nuova selezione di 100 maestri artigiani e un programma diversificato di mostre, incontri e laboratori “con l’obiettivo – sottolineano gli organizzatori Sabina Corsini, presidente dell’Associazione Giardino Corsini, e l’ideatore Neri Torrigiani – di evidenziare l’unicità dei mestieri artigiani, affinché siano competitivi nello scenario contemporaneo”.

La nuova narrazione di Artigianato e Palazzo rivela angolazioni diverse del saper fare attraverso un “tris d’assi”: il debutto della collaborazione con Métiers d’Excellence LVMH, la mostra collettiva “Materia e Virtuosismo” promossa da Artex e curata da Jean Blanchaert; il nuovo allestimento site specific de “La Grande Bellezza by Starhotels” nella Limonaia Grandi Maestri. Artigianato e Palazzo propone anche quest’anno un’originale selezione di 100 testimoni della più alta tradizione artigiana, con un focus particolare sulle generazioni emergenti, selezionate fra Italia e Europa. Per rendere concreto l’impegno di avvicinare i più giovani ai mestieri artigiani e per festeggiare la decima edizione di “Blogs & Crafts i giovani artigiani e il web” Artigianato e Palazzo ha siglato, quest’anno, un accordo con Métiers d’Excellence Lvmh che prevede l’ingresso libero ai giovani under 25 con la possibilità di partecipare a dimostrazioni, workshop e piccoli laboratori proposti da Dior, Louis Vuitton, Thélios, alla scoperta dei tanti aspetti del creare artigiano. A questo si aggiunge la rinnovata collaborazione con World Crafts Council Europe per realizzare il concorso “Blogs & Crafts Europe” rivolto ad artigiani under 35, giovani, influencer e talent, invitati e ospitati a Firenze per dar loro l’opportunità di presentarsi al grande pubblico.

Tra gli appuntamenti che arricchiscono la nuova edizione: “Firenze Capitale del Restauro” con la presentazione del progetto coordinato dalla Camera di Commercio di Firenze e dalla sua azienda speciale PromoFirenze (venerdì 15, ore 10), il ciclo di seminari “Profumi a scena aperta. Dietro le quinte della profumeria artigiana”, la presentazione del libro “Design e artigianalità avanzata” di Gabriele Goretti, per finire con l’allestimento “La dodicesima notte (o quel che volete)” a cura del Laboratorio d’Arte del Teatro della Pergola.

Dedicato agli appassionati della cultura gastronomica “Ricette di Famiglia” quest’anno si avvale della collaborazione con la Università della Cucina, la creatività di Fornasetti e l’esperienza di Inox Metal.

Prosegue anche l’impegno a tutela dei beni culturali con una nuova campagna di raccolta fondi “Abbraccia la Loggia del Buontalenti” che invita il pubblico a diventare parte attiva del restauro di uno dei luoghi simbolo della mostra, la Loggia del Buontalenti di Palazzo Corsini, classificata come “bene monumentale” da tutelare e salvaguardare. Per informazione e donazione: www.artigianatoepalazzo.it.