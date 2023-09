Arte e cultura: al via il nuovo ciclo di incontri

Al via la stagione autunnale dei "Dialoghi di arte e cultura" alla Galleria degli Uffizi. Oggi (ore 17) prende avvio il nuovo ciclo di incontri della rassegna, giunta oramai al suo quinquennio di vita. "Il ciclo autunnale del 2023, con la sua serie di quattordici incontri affidati ad altrettanti studiosi di chiara fama, conferma il ruolo chiave che la diffusione del sapere riveste nell’ambito della politica culturale di questo museo – spiega il direttore degli Uffizi Eike Schmidt (nella foto) - A cinque anni dal primo ciclo, credo si possa parlare di successo senza timore di essere smentiti. L’iniziativa ha visto una partecipazione sempre crescente di pubblico, superando indenne anche gli anni critici della pandemia, tanto da diventare un appuntamento irrinunciabile nel sempre più variegato e gremito panorama fiorentino di offerte e incontri culturali". Gli appuntamenti saranno 14 (fino al 20 dicembre) e sono suddivisi in macrosezioni, che prendono il titolo "Dietro le quinte", "Uffizi e il territorio", "Capolavori su carta" e "Laboratorio Universale" e toccheranno temi che spazieranno dal cinema a Caravaggio, da questioni urbanistiche a temi connessi alla legislazione dei beni culturali, da Giotto all’arte italiana del dopoguerra. L’incontro odierno ha come titolo "Tra arte e letteratura: il carteggio Adriano Cecioni" e deve come relatori Giosuè Carducci Alberto Brambilla, Silvio Balloni e Luciano Bernardini; il 27 settembre, invece, si parlerà di "Caravaggio: La legge e l’onore" con Egidio Giuliani. Gli incontri si svolgono nell’auditorium Vasari delle Gallerie degli Uffizi, sono accessibili gratuitamente fino a esaurimento posti e si possono anche seguire in diretta sul canale Facebook delle Gallerie degli Uffizi.