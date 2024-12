Arriva “Fuoco alle polveri!“. Storie di rivoluzionari gentili

"E tu da che parte stai? Barcolli o prendi posizione? E sei davvero sicuro di aver scelto bene?" Venerdì alle 21, al Teatro Corsini di Barberino di Mugelllo (Fi) va in scena “Fuoco alle polveri! Storie di rivoluzionari gentili che ci dicono che il mondo può ancora essere cambiato” di e con Saverio Tommasi e la regia di Simone Rota.

L’autore ribalterà quello in cui abbiamo sempre creduto, mostrandoci l’altra faccia. L’altro lato. L’altro. L’ameno. Tutti, per una sera, avranno la possibilità di essere creduti: briganti, assassini e parolai.

Lo spettacolo è una narrazione unica: tasselli il cui valore più alto è quello del nodo, dell’intreccio, in cui però nessuna storia è al riparo da certezze e ogni sicurezza sarà sottoposta a squarci. Storie come pietre d’inciampo per comprendere il nostro presente e conoscere chi è capace di disequilibrare, spostando di lato la Storia.

"I nomi senza significato – racconta l’autore – staranno accanto ai re. Cadranno corone. Gli incredibili saranno stimati. Si farà spazio a creduloni e birbanti, le fattucchiere saranno accolte da squilli di tromba. Sono i piccoli eventi che la narrazione vuole sottolineare, gli atti di insubordinazione gentile che con questo spettacolo proviamo a rendere eterni". Un racconto da cui emerge il ritratto di un Paese che vuol resistere, nonostante tutto: la storia del nostro Paese oggi, senza certezze, o forse soltanto una: la sicurezza che le parole cambieranno il mondo.

Saverio Tommasi è nato e vive a Firenze.