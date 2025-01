Anziana cade in casa: salvata dai vigili del fuoco

Ottantacinquenne cade in casa, salvata dai vigili del fuoco. E’ successo ieri mattina, poco dopo le 9 a San Casciano in piazza Matteotti. Sembra che a dare l’allarme sia stata la stessa donna che però non riusciva a rialzarsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di San Casciano che inizialmente non sono riusciti a entrare dalla porta dell’appartamento perché era stato inserito il paletto, così con l’ausilio della scala all’italiana, sono passati da una finestra trovando la donna riversa sul pavimento.

Sul posto era presente anche una prima ambulanza formata da volontari della Misericordia di San Casciano la cui sede si trova proprio dietro l’abitazione della donna, mentre in un secondo momento è stata inviata anche una seconda ambulanza con infermiere e soccorritori. Una volta stabilizzata è stata portata all’ospedale di Santa Maria Annunziata a Ponte a Niccheri.

Antonio Taddei