Antonella Giachetti presidente di Aidda

E’ fiorentina la presidente nazionale di Aidda: Antonella Giachetti (nella foto) è stata riconfermata all’unanimità alla guida dell’Associazione imprenditrici e donne dirigenti di azienda fino al 2026. Giachetti, fiorentina di nascita e già presidente della delegazione Toscana, aveva ricevuto la carica al vertice per la prima volta nel novembre 2020. Oltre a svolgere dagli anni ’80 la professione di dottore commercialista, ricopre la carica di consigliere di amministrazione in 7 società, di presidente del collegio sindacale in 4, di sindaco effettivo in 2. "Ringrazio tutta l’associazione per avermi di nuovo scelto come presidente di quella che credo che sia una realtà sempre più importante e o necessaria per il nostro Paese - dice Antonella Giachetti dopo la nomina - Aidda è un’associazione apartitica e rappresentativa di donne impegnate in imprese e professioni, un’importante dimensione intermedia tra le persone e il mondo politico dove si possono svolgere confronti, riflessioni, analisi da cui possono scaturire suggerimenti e istanze della società civile".