Firenze, 23 marzo 2019 - Incidenti, avvelenamenti, cadute, incontri con meduse, crisi convulsive, ferite da morsi... Possono essere tante le emergenze di fronte alle quali si può trovare chi ha un animale. E a volte conoscere le regole base può essere veramente decisivo per salvare Fido o Micio. E’ in questa ottica che è stato organizzato un corso base di primo soccorso veterinario aperto a tutti per indicare ai proprietari di animali il corretto comportamento da tenere nelle emergenze o nelle malattie dei propri piccoli amici. A organizzare il corso è stata la Scuola Italiana Cani Salvataggio Firenze con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi (Lucca).

La giornata formativa si terrà domenica 24 marzo dalle 10 alle 12 presso il giardino d’inverno di Villa Bertelli nel viale Mazzini 200 a Forte dei Marmi, ed è a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Basta iscriversi via mail all’indirizzo info@canisalvataggio.net o tramite whatsapp al numero 371.3419155. La Scuola Italiana Cani Salvataggio è la più grande organizzazione europea dedita alla formazione di cani da salvataggio nautico e dei loro conduttori, in Toscana opera con due campi addestramento a Forte dei Marmi presso il Bagno Le Dune del Forte e a Firenze presso il Parco degli Animali di Ugnano con una piscina fuori terra.

"E’ stato il bisogno manifestato dalle persone - precisa Salvo Gennaro, presidente della Scuola Cani Salvataggio Firenze - che ci chiedevano spiegazioni sulla gestione di un’emergenza veterinaria del proprio pet a spingerci ad aprire a tutti la partecipazione al nostro corso formativo offrendo un servizio alla cittadinanza. Possono infatti verificarsi circostanze in cui la salute del cane è minacciata e, nonostante spesso non ci sia da preoccuparsi, è possibile che il problema sia grave. È perciò fondamentale essere preparati a fronteggiare una situazione d’emergenza con un adeguato intervento di primo soccorso in attesa dell’arrivo del medico veterinario. L’addestramento pratico alla rianimazione e alle tecniche di base del primo soccorso permette di acquisire le competenze per poter applicare le tecniche di intervento più appropriate sul nostro fedele amico a quattro zampe".

Icorso, tenuto dal dottor Marino Roffo, da anni medico veterinario dei cani bagnino toscani, «rientra nell’ambito della formazione programmata delle nuove unità cinofile, che andranno ad affiancare i colleghi veterani ai compiti di vigilanza balneare sulle spiagge della costa toscana e quelli di protezione civile», spiega Gennaro. Nel corso verrà spiegato come fare una telefonata di soccorso corretta al veterinario, come praticare efficacemente una rianimazione cardio-polmonare, cosa fare in caso di ’attacco’ da parte di zecche, processionaria e meduse.

Si parlerà anche di cosa fare in caso di dilatazione e torsione gastrica nei cani di grossa taglia, lussazione oculare, colpo di calore. "La legge peraltro oggi vieta - ricorda Gennaro - di lasciare i cani all’interno dell’auto, seppure per brevi periodi e obbliga a prestare il primo soccorso ad un animale vittima di un incidente". "I partecipanti apprenderanno - precisa Marino Roffo - come supportare i loro amici a quattro zampe in difficoltà. I padroni riconoscendone i sintomi possono aiutare noi veterinari ad intervenire tempestivamente e salvare la vita ai nostri pazienti".

Ad ogni partecipante sarà rilasciata gratuitamente una brochure con la sintesi dei temi trattati. Il vicesindaco di Forte dei Marmi, Graziella Polacci, che ha messo a disposizione Villa Bertelli per questa iniziativa, sottolinea l’importanza del "

grande lavoro che la Scuola Italiana Cani Salvataggio Firenze sta svolgendo, con enorme sensibilità nei confronti degli animali, in collaborazione con il Comune di Forte dei Marmi".