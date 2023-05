Ambiente e sport Il patto dell’arco Nuovo percorso e cura del verde

Un nuovo percorso sportivo e, nello stesso tempo, un ‘monitoraggio’ attivo del territorio. Viaggia su questo doppio binario il progetto "Duna", un ‘tracciato’ di tiro con l’arco sull’argine Pantano per il quale la giunta comunale ha approvato gli indirizzi necessari per siglare una convenzione e vero e proprio patto di collaborazione con i proponenti. L’idea nasce infatti dalla richiesta, presentata alcuni mesi fa dall’associazione ASD Compagnia Arcieri Lupi di Sesto, di poter allestire un nuovo percorso di tiro da sviluppare nell’area del campo da tiro della società, all’interno della zona nota come "Zac Il Capitano", ed ampliandolo nella parte dell’argine del Pantano. Terreno, questo di proprietà del Comune, situato al di sotto del terrapieno che separa dall’autostrada A1 e, più precisamente, nell’area che intercorre fra via del Pantano e via Lungo Gavine. Secondo il progetto presentato dall’associazione sportiva, in particolare, il percorso da sviluppare comprenderà in totale 24-26 piazzole di tiro dove saranno posizionate una o più ‘sagome bersaglio’ in 3D rimovibili e si snoderà in un cammino ad anello di circa 2-3 chilometri. L’area, comunque, non sarà ad esclusivo utilizzo della società ma rimarrà a uso promiscuo consentendo quindi il passaggio e la fruibilità da parte della popolazione. Nel parere del Servizio ambiente comunale, che non riscontra impedimenti per la realizzazione del nuovo percorso di tiro, è specificato infatti che il percorso pubblico che si sviluppa sulla duna parallela all’autostrada A1 deve rimanere di accesso libero, senza limitazioni alla fruibilità e senza diminuzione della sicurezza: per questo ogni piazzola di tiro dovrà essere opportunamente evidenziata e segnalata. La direzione di tiro, poi, dovrà essere tale da rispettare la piena sicurezza dei fruitori dell’area. Il campo di allenamento, inoltre, è dotato di illuminazione e questo rende possibile effettuare anche attività in orario notturno, contribuendo anche a rendere tutta la zona maggiormente frequentata e, di conseguenza, più sicura anche di notte. Il presidio del territorio è infatti uno degli obiettivi principali del patto di collaborazione con la Compagnia Arcieri Lupi che si è impegnata, fra l’altro, nella cura dell’ambiente e del verde, nel controllo di scarichi abusivi, nella promozione di aree limitrofe Come il Parco della Piana e il Lago del capitano attraverso l’integrazione dell’attività di tiro con l’arco con il territorio circostante.

Sandra Nistri