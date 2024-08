Amarcord a Montughi: "Noi ragazzi del campone di nuovo insieme dopo più di trent’anni"

Qualche chilo in più per alcuni, diversi capelli bianchi in più per tutti. Ma con la stessa gioia di ritrovarsi e di ricordare i tempi ‘eroici’ dell’adolescenza, quelli del chiodo di pelle o e del giubbotto di jeans di ordinanza oltre che dell’immancabile motorino ’Sì’ per sfrecciare nelle vie di Firenze. I ragazzi del "Campone" di Montughi si sono rivisti a 33 anni di distanza dall’ultima partita giocata su quel terreno e l’incontro fra quei giovani, oggi cinquantenni, ha portato alla nascita di un docufilm dal titolo "Gli ultimi felici. Storia di una reunion" che mischia immagini d’annata e quelli della rimpatriata avvenuta l’11 marzo dell’anno scorso.

Un video creato da uno di quei ’ragazzi’, lo speaker di Radio Toscana Massimiliano Simoncini, che è stato il vero motore dell’incontro. E’ stato lui a riuscire a rintracciare anche vecchi amici che oggi vivono all’estero.

"Noi eravamo un gruppo consistente di giovani nati nei primi anni Settanta – racconta Massimiliano Simoncini – e per molti anni il nostro punto di incontro e di riferimento è stato il campo da calcio, il Campone appunto, della parrocchia di San Francesco e Santa Chiara a Montughi nell’allora quartiere 10, oggi quartiere 5 di Rifredi. Su quel campo abbiamo passato momenti bellissimi sfidandoci in tornei e giocando tutti i giorni. Io sono convinto che la nostra sia stata l’ultima generazione felice proprio perché abbiamo potuto condividere momenti come quelli, stando insieme e ritrovandoci con le compagnie. Oggi i ragazzi hanno tanto di più, hanno tutti i dispositivi tecnologici, ma fine sono molto più soli".

Il docufilm, con testi dello stesso Simoncini e di Daniele Lazzeri raccontati dall’attrice Eleonora Capelletti e con il montaggio di Marco Gennai, sarà trasmesso in prima serata martedì 27 agosto alle 21 su Tvr e Teleregione Toscana canale 78.

"All’epoca – racconta ancora Simoncini – io ero uno dei pochi che aveva una telecamera e mi piaceva riprendere i miei amici, al Campone, ma anche durante le nostre uscite anche in discoteca, in particolare all’Happyland di Campi Bisenzio e allo Space di Firenze. Così ho potuto utilizzare le immagini di quel periodo insieme a quelle della reunion dell’anno scorso che è stata davvero bella. Infatti sono tornati al Campone più di 40 amici, per fortuna ci siamo ancora tutti, e non potevamo non sfidarci in una partita di calcio. Invece delle sei squadre di trent’anni fa, però, questa volta ne abbiamo create solo due, i Blues e i Reds. Poi, con l’immancabile brindisi finale, ci siamo dati un nuovo appuntamento, tra una quindicina d’anni, magari per immortalare di nuovo la nostra reunion".