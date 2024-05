Alluvione, analisi e pianificazione. La prima seduta della commissione

Prima seduta, oggi pomeriggio, per la commissione consiliare temporanea e speciale sull’alluvione. Appuntamento alle 17.30 in sala consiliare, con tre punti all’ordine del giorno: illustrazione degli eventi metereologici straordinari del 2 novembre 2023 per comprenderne l’eccezionalità; pianificazione dei lavori della commissione; varie ed eventuali. Saranno inoltre presenti i tecnici del Lamma. Come spiegato infatti dal presidente della commissione, Marco Monticelli, e dal presidente del consiglio comunale, Antonio Montelatici, l’obiettivo è quello di fare chiarezza "sugli accadimenti del mese di novembre quando la piena dell’acqua ha invaso circa il 70% del territorio campigiano". Per questo, in occasione delle prossime sedute, è previsto anche l’intervento del Consorzio di bonifica Medio Valdarno, così come è stata programmata una ricognizione sui luoghi che hanno provocato l’alluvione. Tutto questo in attesa della manifestazione organizzata dal Coordinamento dei comitati dei cittadini per il prossimo 25 maggio (presto saranno illustrate tutte le modalità e, soprattutto, il percorso a cui i partecipanti dovranno attenersi), mentre il sindaco Tagliaferri, anche in occasione degli ultimi appuntamenti istituzionali organizzati sul territorio, come l’inaugurazione della ‘Biblioteca diffusa’ nella giornata di martedì, ha ha ribadito sulla necessità che dal Governo arrivino gli aiuti di cui si è parlato spesso nelle ultime settimane. "Stiamo già lavorando – ha aggiunto Monticelli - per fissare il calendario delle prossime sedute della commissione che si svolgeranno, così come la prima, nel tardo pomeriggio per garantire la più ampia partecipazione. Ribadisco inoltre un concetto già espresso, ovvero che alla commissione vogliamo dare un’impostazione organica in modo che possa compiere i propri passi, ma sempre nel rispetto di quello che prevedono le norme". Gli altri membri sono Andrea Morreale e Brian Ceccherini (Campi a Sinistra), Mirando Di Prinzio (Sì parco No aeroporto), Giancarlo Paolieri (Fare Città), Anna Maria Pignatelli (Movimento 5 Stelle), Leonardo Fabbri (Pd), Antonella Greco (Italia Viva), Roberto Valerio (capo gruppo FdI) e Nicola Douglas De Fenzi (capo gruppo Impegno vero). A disposizione dei cittadini anche una e-mail, [email protected], a cui possono presentare le loro istanze.