Alto Mugello, allerta meteo gialla venerdì 19 maggio: pioggia e rischio frane

Firenze, 18 maggio 2023 – Prosegue la fase di maltempo, anche se in attenuazione, in Alto Mugello. La Sala operativa della Protezione civile della Toscana ha emesso una nuova allerta meteo gialla per tutta la giornata di domani, venerdì 19 maggio, in Alto Mugello per rischio idrogeologico, e quindi possibilità di ulteriori frane.

Allerta meteo gialla: dove e quando

Prevista pioggia fino a 20-30 mm. Il codice giallo per maltempo in Alto Mugello riguarda in particolare Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio, ovvero le aree più colpite dall’alluvione e dal maltempo in Toscana. L’allerta meteo è valida fino alle 23:59 di venerdì 19 maggio.

Nuovo peggioramento del tempo

Prosegue la bassa pressione che sta causando una temporanea instabilità sul centro Italia. Tra domani, venerdì 19 maggio, e dopodomani, sabato 20, è inoltre previsto un nuovo centro di bassa pressione sul Canale di Sicilia e sul Tirreno meridionale, che porterà un tempo molto instabile al sud Italia e un generale peggioramento anche sul resto della penisola.

Oggi, giovedì 18 maggio, pomeriggio sono attesi piogge e rovesci sparsi sulla provincia di Grosseto e sulla parte meridionale della provincia di Livorno. Piogge sparse, deboli o moderate, sono attese dalla tarda sera e per la giornata di domani, venerdì 19, soprattutto sulle zone costiere e appenniniche, in particolare sui versanti emiliano-romagnoli. Cumulati medi sono previsti sulle aree appenniniche esposte ad est (Romagna Toscana e Valle del Reno), sulla costa settentrionale e sull'Arcipelago.

Possibili temporali sul grossetano e l'Arcipelago, mentre il vento arriverà soprattutto da nord est, con occasionali raffiche fino a 30-40 km/h nelle pianure sottovento all'Appennino.

Maltempo in Mugello

In Alto Mugello negli ultimi giorni di maltempo si sono verificate circa 30 frane, alcune delle quali hanno determinato la chiusura di alcune strade. Inoltre, 50 ragazzi della scuola media Dino Compagni sono rimasti bloccati a Palazzuolo sul Senio e poi soccorsi e messi in sicurezza.

Evacuate alcune persone isolate nel territorio di Marradi, con il supporto anche di un elicottero. Sul posto le operazioni sono gestite da prefettura, sindaci, regione Toscana, protezione civile, vigili del fuoco e tutte le altre forze.