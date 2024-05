Alla scoperta del Sarcofago delle Amazzoni

Stamani, in occasione della Giornata Internazionale dei Musei, al Museo Archeologico Nazionale di Firenze (Maf) bambine e bambini potranno partecipare all’iniziativa ’Scopriamo il Sarcofago delle Amazzoni’, in collaborazione con Kid Pass. Stella Nosella, caporedattore di Kid Pass Magazine consegnerà al Maf il ’Cuore di Kid Pass’, alla presenza di Stefano Casciu, direttore regionale musei nazionali della Toscana per l’impegno nell’accoglienza e nell’inclusione delle famiglie e dei bambini. A seguire, Stella Nosella donerà al museo il breve racconto inedito ’Il Segreto del Sarcofago delle Amazzoni’, di cui è autrice, e lo leggerà insieme a tutti i bambini presenti che al termine riceveranno in regalo una copia del racconto e un poster da colorare. Concluderà la mattinata una visita per i più piccoli al Sarcofago delle Amazzoni, a cura dei Servizi educativi del Maf. L’attività, della durata di un’ora circa, è compresa nel biglietto di ingresso, gratuito per i bambini.

O.Mu.