Alla Pergola "L’arte della commedia" di De Filippo

Il ’manifesto’ del teatro di Eduardo, con le sue battaglie per le sorti del teatro parallele alle fatiche personali e senza aiuti delle Istituzioni per l’apertura del San Ferdinando di Napoli. Fausto Russo Alesi, insieme a una potente compagnia di attori, dà vita a "L’arte della commedia" di Eduardo De Filippo alla Pergola dal 21 al 26 novembre (ore 21, giovedì ore 19 e domenica ore 16). "L’arte della commedia" parla del rapporto contradditorio tra Stato e Teatro e del ruolo dell’arte e degli artisti nella nostra società, anche se le domande, i dubbi, le responsabilità, i vincoli e le debolezze che Eduardo mette in campo riguardano tutti, e quel ’teatro’ – sia esso una compagnia teatrale, una comunità o un piccolo mondo – si fa espressione del rapporto con il potere e con il bisogno di essere ascoltati e riconosciuti. Incredibile è la forza e l’attualità del testo che porta in maniera implacabilmente diretta a confrontarsi con la mortificazione e la censura della cultura attraverso un’ambigua e, allo stesso tempo, tragica e farsesca commedia in due atti e un prologo. Scritta nel 1964, è un’opera poco frequentata e apparentemente meno esplosiva rispetto ai più famosi capolavori. Eppure, si tratta di un testo magistrale, di ampio respiro e straordinariamente imperfetto, come imperfetto è l’essere umano alla ricerca della sua identità, del suo bisogno di tutela, del suo diritto di esistere, alla ricerca di quelle risposte che non possono attendere più. "’L’arte della commedia’ è la più pirandelliana tra le commedie di Eduardo, un’opera metateatrale dove il gioco del teatro nel teatro si sviluppa all’ennesima potenza" commenta Alesi.

ll teatro della Pergola è stato la casa di elezione di Eduardo De Filippo fuori da Napoli: qui ha debuttato cinquant'anni fa, il 19 dicembre 1973, con Gli esami non finiscono mai; qui nel 1980 ha tenuto un anno della sua Scuola di drammaturgia.