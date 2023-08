Alia Spa non ferma le attività Aperti anche gli sportelli Tari ma attenzione a Ferragosto

Alia Servizi Ambientali SpA informa che la raccolta rifiuti (compresi i porta a porta con sacchi o bidoncini) e gli altri servizi nel mese di agosto proseguono regolarmente. Per la giornata del 15 sono previste variazioni ed eccezioni: non sarà attivo il servizio di ritiro di rifiuti ingombranti a domicilio, resteranno chiusi tutti gli ecocentri e non saranno attivi gli ecofurgoni, presenti regolarmente sul territorio per tutto il resto del mese. Gli sportelli al pubblico sono regolarmente aperti, sul territorio dei 58 comuni gestiti, ad eccezione di Ferragosto. Si segnala che lo sportello di Firenze, al Quartiere 5 (viuzzo delle Calvane), sarà chiuso al pubblico anche lunedì 14 agosto. Si ricorda che gli sportelli Tari sono regolarmente aperti al pubblico nel corso del mese, tranne il 15 agosto. I servizi di spazzamento, manuale e meccanizzato, sono invariati e

proseguiranno per tutto il mese. Per ulteriori informazioni www.aliaserviziambientali.it