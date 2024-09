Alia, meno abbandoni di rifiuti con ispettori lungo l'Ombrone

Pistoia, 13 settembre 2024 - Prosegue l'impegno degli ispettori ambientali di Alia Multiutility, a stretto contatto con il Comune di Pistoia, per mantenere il decoro del territorio. Da inizio settembre sono impegnati in attività di sensibilizzazione lungo il percorso del fiume Ombrone con pattugliamenti a piedi, parlando con le persone e facendo attività di prevenzione. L'attività nasce da segnalazioni ricevute da Alia e dall'Amministrazione. I controlli lungo il fiume hanno fatto riscontrare abbandoni soprattutto in alcune zone, come il tratto che parte dal ponte di Gello (via Vecchia Montanina). A fronte di un numero di controlli in crescita - da 3.497 nel I semestre 2023 a 3.639 nello stesso periodo del 2024 -, spiega Alia, si registra una piccola ma incoraggiante diminuzione delle sanzioni, che dalle 260 del I semestre 2023, passano a 237 del 2024. Importante è la diminuzione del numero di notizie di reato che gli Ispettori passano alla Polizia Municipale in caso di abbandoni di rifiuti speciali, crollato dalle 64 segnalazioni del I trimestre 2023, alle 12 nello stesso periodo 2024, testimoniando una riduzione dell'abbandono degli scarti tessili. "In totale sul territorio gestito da Alia abbiamo in azione 42 ispettori ambientali, che svolgono controlli costanti e capillari che contribuiscono a migliorare il sistema di raccolta dei rifiuti - ha dichiarato Simone Boschi, Direttore dell'area Controllo e Rendicontazione Servizi di Alia - ma che hanno un ruolo centrale anche sul fronte dell'educazione ambientale. Questa operazione sull'Ombrone rappresenta l'azione che più ci sta a cuore - ha concluso Boschi - il momento dell'affiancamento e dell'aiuto nei confronti dei cittadini utenti nell'attuare i giusti conferimenti e nel risolvere problemi quotidiani relativi alle modalità di gestione dei rifiuti". «Dopo le segnalazioni di alcuni cittadini e le verifiche lungo l'Ombrone - ha ricordato l'assessore all'ambiente del Comune di Pistoia, Gabriele Sgueglia - abbiamo deciso di attuare un progetto specifico, dedicato alla tutela e il decoro del sito, che dipendono dalle azioni di ciascuno di noi. Il lavoro degli Ispettori Ambientali di Alia, in stretta collaborazione con il Comune, dimostra quanto la presenza costante sul territorio possa fare la differenza. La sensibilizzazione e il controllo sono strumenti essenziali per combattere l'abbandono dei rifiuti e promuovere comportamenti corretti. I dati che registriamo oggi ci dimostrano che i cittadini stanno rispondendo bene, ma c'è ancora molto da fare".