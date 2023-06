Al Franchi con 5 euro Già iniziata la vendita

FIRENZE

E’ già iniziata, da ieri pomeriggio alle 15, tramite il circuito Vivaticket collegato alla biglietteria on line della Fiorentina (https:acffiorentina.vivaticket.it), la vendita dei biglietti d’ingresso per lo stadio Artemio Franchi, eccezionalmente aperto mercoledì sera per proiettare sul maxi schermo la finalissima di Conference League che vede i viola impegnati a Praga contro gli inglesi del West Ham (inizio ore 21).

Saranno aperti tutti i settori dello stadio, ad esclusione della curva Ferrovia. L’ingresso costa cinque euro. L’online non sarà comunque l’unico modo di acquistare il biglietto per seguire l’ultima partita della stagione: da domani alle 10, i biglietti saranno in vendita anche al Fiorentina Point.

La società viola ha precisato che al termine della partita - qualunque sia l’esito - il pubblico (nonché giornalisti, fotografi e cameramen) per disposizione delle autorità dovranno lasciare l’impianto. In caso di trionfo, niente remake del 1996, quando Batistuta e compagni rientrarono da Bergamo con la Coppa Italia e si tuffarono nel Franchi stracolmo di quei tifosi che non avevano raggiunto l’allora “Azzurri d’Italia“. Da Praga, la squadra dovrebbe comunque rientrare nella nottata.

All’apertura straordinaria dello stadio, “voluta“ anche dal consiglio comunale e portata avanti in sinergia da Palazzo Vecchio, Prefettura e Fiorentina, si è arrivati anche a causa dell’esiguo numero di biglietti a disposizione dei viola nel piccolo stadio Eden Arena di Praga: circa 20mila i posti complessivi, circa cinquemila quelli a disposizione della società.

Biglietti che, ha fatto sapere ieri la Fiorentina, sono andati completamente esauriti.

I primi viola a potersi aggiudicare il lasciapassare per la finale dal vivo sono stati i tifosi che avevano già partecipato alle precedenti trasferte europee. Tuttavia, raggiungere la capitale della Repubblica Ceca è tutt’altro che facile e si sta creando il paradosso di tifosi in possesso del biglietto ma che non hanno un volo. Alla fine, i più potrebbero sobbarcarsi un viaggio di circa mille chilometri in macchina. Certo, non agevole ma comunque possibile. A maggior ragione se si considera che la Fiorentina manca da una finale europea dal 1990.

Era la Coppa Uefa, e di fronte c’era la Juventus. Il regolamento prevedeva l’andata e il ritorno e a causa di una squalifica del campo, i viola si ritrovarono a giocare la prima gara “in casa“ ad Avellino. L’entusiasmo generale che accompagna la partita di mercoledì prossimo è motivato anche dalla volontà di riscrivere quel malaugurato destino.

Ma la febbre da finale non resterà certo confinata nei due stadi. Locali e arene estive cittadine, come è già accaduto per la finale dell’Olimpico, sono pronti ad accogliere giovani e meno giovani.

E per chi resta a casa, la partita sarà in chiaro su Tv8, e nei canali a pagamento Dazn, Sky, Skygo.

ste.bro.