Aiuti a famiglie Sesto Fiorentino per libri scolastici: come presentare domande

Dal 28 agosto potranno essere presentate le domande di ammissione alle agevolazioni del cosiddetto "Pacchetto scuola". Il bando è finalizzato a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici) ed è rivolto a studenti iscritti ad una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o degli Enti locali o iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale – IeFP – presso una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata.

Per accedere ai contributi è necessaria la residenza dello studente nel Comune di Sesto ed una età non superiore a 20 anni compiuti entro il 22 settembre 2023 mentre, per quanto riguarda i requisiti economici, l’Isee del suo nucleo familiare di appartenenza non dovrà superare il valore di 15.748,78 euro. La domanda d’ammissione al bando dovrà essere presentata dal 28 agosto al 22 settembre esclusivamente tramite il servizio online disponibile sul sito internet istituzionale del Comune all’indirizzo https:moduli.comune.sesto-fiorentino.fi.it accessibile in modalità autenticata tramite SPID, previa acquisizione delle relative credenziali (http:www.spid.gov.it ). La domanda dovrà essere inoltrata da un genitore (o tutore o un legale rappresentante) o dallo studente stesso, se maggiorenne. Non è ammessa la consegna della domanda in nessun’altra forma (a mano, fax, e-mail, pec, posta etc). L’importo del "Pacchetto scuola" è unico per ogni ordine di scuola e classe di corso e va da minimo di 130 a un massimo di 300 euro.

Il contributo verrà assegnato fino ad esaurimento delle risorse, in base ad una graduatoria redatta in ordine di Isee crescente. Per informazioni e chiarimenti rivolgersi al Servizio Scolastico (l’ufficio può essere contattato telefonicamente ai seguenti recapiti n. verde 800.160.270, oppure per e-mail all’indirizzo [email protected]).