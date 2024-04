Aggressione alle Cascine: 20enne picchiata e derubata alla fermata della tramvia

Firenze, 8 aprile 2024 – Ancora un’aggressione alla fermata della tramvia alle Cascine. Ieri, 7 aprile, intorno alle 22.30 una donna di 20 anni di origine sudamericana sarebbe stata picchiata da un uomo tanto da essere trasportata con l’ambulanza in ospedale. Alla giovane è stato anche portato via il cellulare. Sul posto è intervenuta una volante della polizia. Secondo i primi accertamenti, non è escluso che i due si conoscessero e che dopo una discussione siano scattati l'aggressione e che poi le sia stato portato via il telefono.