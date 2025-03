’Affogo’, quando la paura sta in una vasca da bagno

Come si può diventare campioni di nuoto se si ha paura dell’acqua? Lo sa Nicholas che vuole sfidare le sue difficoltà con una certa dose di violenza. E lo fa vivendo insieme agli zii, che hanno una mentalità provinciale, leggermente retrograda e che rappresentano un ostacolo alla sua realizzazione. Una violenza, quindi, che si cela fin dall’adolescenza e che nasce nell’infanzia, che viene presentata in ‘Affogo’, al pubblico del Teatro Cantiere Florida per il terzo appuntamento del ’Materia Prima Festival’ giovedì sera alle 21. Il risultato è un monologo tragicomico e scorretto sulla ‘paura che sta tutta in una vasca da bagno’. Sì, perché due sono le scenografie. La prima è proprio la vasca, che rappresenta l’età più giovane e l’ambiente familiare, quando la compagna era una papera di gomma che galleggiava su avventure fantastiche. Una vasca che, però, diventa il suo trauma. Il danno commesso costringe, così, Nicholas a fare i conti con la propria natura in un modo che segnerà tutta la sua esistenza.

La seconda ambientazione è, invece, la piscina, che rappresenta la società. In questo ambiente il ragazzo sarà costretto a esplorare le relazioni con gli altri, le differenze con la famiglia, ma anche l’odio. Uno spettacolo, ‘Affogo’, che tratta i temi più importanti della contemporaneità: dal bullismo alla società, dai rapporti familiari al genere passando per la solitudine. Un monologo, dove non mancano suoni arcaici, slang dialettali e una certa dose di immoralità sgradevole, che è anche arrivato finalista a ‘In-box 2024’. Scritto e diretto da Dino Lopardo, interpretato da Mario Russo e Alfredo Tortorelli e prodotto da Gommalacca Teatro, ‘Affogo’ è anche parte della ‘Trilogia dell’odio’, nella quale compaiono altri due lavori di Lopardo: ‘Rigetto’ e ‘Cesso’. Per tutte le informazioni e per acquistare i biglietti: www.materiaprimafestival.com.

Lorenzo Ottanelli