Addio alla prof Milanesi Lutto alla S.M.degli Angeli

Il 19 gennaio era in cattedra, come sempre. Ha salutato i suoi alunni con un "Ci vediamo lunedì", unito al suo sorriso. Nessuno dei ragazzi avrebbe mai immaginato che quella sarebbe stata l’ultima volta insieme alla docente Monica Milanesi, che se n’è andata domenica scorsa a 69 anni. Appassionata, coinvolgente, amatissima dai suoi ragazzi, la professoressa Milanesi è stata fin da subito una compagna di viaggio del Campionato di giornalismo, organizzato dal nostro giornale. Per questo, l’8 marzo, i suoi alunni del conservatorio Santa Maria degli Angeli le dedicheranno la loro pagina. "Siamo tutti sconvolti, sbigottiti. Per noi era una collega, ma soprattuto un’amica. La sua morte ci ha lasciato attoniti. Ce la vediamo ancora qui davanti ai nostri occhi, col suo entusiasmo di sempre", dice la preside Lucia Rossi. Milanesi lascia la figlia Elisa, infermiera. Dopo aver frequentato il classico al Collegio alla Querce, si era laureata in Lettere Classiche con il professor La Penna con una tesi in letteratura latina. Aveva insegnato alla media Beata Maria De Mattias e poi alla San Giuseppe dell’Apparizione. Dal 2014 era alla Santa Maria degli Angeli, dove insegnava italiano alle medie e, al triennio del liceo, latino. "Per lei una grande gioia, visto che era una latinista", la ricorda Rossi. Al funerale, alla Santissima Annunziata, c’erano tantissimi suoi studenti, di oggi e di ieri. "Ha lasciato un grande segno - prosegue Rossi -. I suoi studenti di seconda media sono sotto choc. Con lei facevano tantissimi progetti e il Campionato di giornalismo era uno di quelli cui teneva di più. Monica ha tirato su generazioni di studenti, di cui sapeva valorizzare le singole peculiarità. Soprattutto, faceva appassionare i ragazzi alle sue materie. Per questo in tanti l’hanno voluta salutare per l’ultima volta".