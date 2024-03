Addio a Joe Barone, il Dg della Fiorentina: il ricordo del Golden View Firenze

Non beveva vino ma aveva la sua acqua, l’"acqua di Joe" l’avevano battezzata i camerieri del Golden View , il locale che si trova in via dei Bardi, e che era diventata un po’ una seconda famiglia per il Dg della Fiorentina scomparso. "Quando entrava ci chiedeva quasi sempre acqua con lime e menta – racconta Simone Grasso, manager del Golden View -, era un nostro vicino di casa e quindi passava da noi anche due volte al giorno, per sedersi e prendere semplicemente un caffè o per cenare". Tra i suoi piatti preferiti, il filetto di pesce o un primo con i ricci di mare. "Da noi veniva sia solo che in compagnia, accompagnato dalla moglie o da Commisso e Pradè". "Non si parlava solo di lavoro ma di vita – prosegue -, un uomo estremamente per bene. Siamo molto scossi, un dolore immenso".