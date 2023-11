Abbandona i rifiuti, tradito dai sacchetti

Ancora rifiuti abbandonati nella Piana fiorentina, in questo caso a Campi Bisenzio. Ma stavolta i presunti responsabili sono stati rintracciati proprio esaminando gli scarti. È successo in via di Carraia, dove i carabinieri della stazione forestale di Ceppeto, durante un servizio di controllo, hanno trovato in un’area verde diversi sacchi neri contenenti rifiuti speciali. Hanno quindi proceduto a esaminarli trovando all’interno vari indumenti, coperte, ciotole in materiale plastico, lettiere e accessori per animali, materiale elettrico dismesso e cartacce. L’ispezione ha però anche permesso di individuare indizi utili a risalire a chi, a suo tempo, aveva usato quegli oggetti. Nei sacchi sono stati infatti trovati un’ordinanza del Comune di Viareggio relativa proprio a un altro abbandono di rifiuti in violazione al regolamento comunale, corrispondenza scritta in francese riguardante un viaggio in Francia e una raccomandata relativa ad atti giudiziari della polizia municipale di Viareggio. La persona in questione, è stata quindi rintracciata, identificata e segnalata all’autorità giudiziaria, in applicazione del Testo unico ambientale, per il reato di abbandono al suolo di rifiuti urbani. La scoperta di piccole e grandi discariche abusive è purtroppo diventata un fenomeno ricorrente. Gli scarti, sia domestici che industriali, vengono solitamente abbandonati in campi, strade sterrate e fossati, spesso in tarda sera, quando i responsabili sperando di passare inosservati. Non è però raro (per fortuna) che nella fretta di disfarsi dei rifiuti si dimentichino qualche indizio in grado di aiutare le forze dell’ordine a rintracciarli. Proprio a questo mirano i controlli, che hanno permesso di sanzionare i responsabili e, in alcuni casi, di coglierli sul fatto.

Lisa Ciardi