A1, chiusura per lavori

Chiuso per una notte il tratto della A1 Milano Napoli tra Incisa Reggello e Valdarno, in entrambe le direzioni, Roma e Firenze. Il provvedimento, disposto da Società Autostrade per consentire lavori di competenza di un altro Ente, sarà in vigore dalle 21 di domani alle 7 di domenica 10. Nella stessa notte, ma con orario 20:00-7:00, saranno chiuse anche le aree di servizio "Arno ovest" e "Arno est" . Per i mezzi in transito negli orari di chiusura del tratto sono consigliati due diversi itinerari: verso Roma, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Incisa Reggello, percorrere la viabilità ordinaria seguendo la segnaletica di colore giallo con l’indicazione "Roma" e rientrare sulla A1 a Valdarno; verso Firenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Valdarno, percorrere la viabilità ordinaria seguendo la segnaletica di colore giallo con l’indicazione "Firenze" e rientrare sulla A1 a Incisa Reggello.