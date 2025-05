A tutta cultura: quattromila per ’Auroradisera’

Una giunta a tutta cultura. L’amministrazione ha tracciato il primo bilancio degli eventi culturali 2025. Con risultati importanti. I numeri dicono 15.000 le presenze fisiche registrate ai principali appuntamenti da gennaio ad aprile. "A questi – ha detto la sindaca, Claudia Sereni – dobbiamo aggiungere gli ascolti web del Capodanno e del Libro della Vita. Dal concertone di Capodanno fino alle rassegne letterarie, passando per cinema e teatro, l’affluenza del pubblico, proveniente da tutta la regione, ha fatto registrare un vero e proprio boom di adesioni. La cultura è un volano per una città viva che si fa conoscere per le emozioni uniche che sa suscitare, quelle che rimangono indelibili nella memoria e definiscono la città per il suo modo di essere e per la qualità della vita che offre". Entrando nel dettaglio, circa 8.000 sono state le persone che hanno preso parte al concertone del nuovo anno con Edoardo Bennato in piazzale della Resistenza. Vicini ai 4.000 gli spettatori della rassegna Auroradisera, che nella sua edizione 2025 ha visto tra i suoi protagonisti personaggi come Paola Minaciconi, Rocco Papaleo, Veronica Pivetti, Tullio Solenghi. Circa 2.000 le presenze di pubblico per gli appuntamenti del 2025 de Il Libro della Vita. Mentre si tirano queste somme è già partito il bando per finanziare gli eventi dell’estate.