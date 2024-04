A San Frediano comanda il turismo: "Spaccio, furti e troppa sporcizia"

"San Frediano, per contrasto, è il quartiere più malsano della città; nel cuore delle sue strade, popolate come formicai, si trovano il deposito centrale delle Immondizie, il dormitorio pubblico, le caserme. Gran parte dei suoi fondaci ospitano i raccoglitori di stracci e coloro che cuociono le interiora dei bovini per farne commercio, assieme al brodo che ne ricavano. E che è gustoso, tuttavia, i sanfredianini lo disprezzano ma se ne nutrano", lo descriveva Pratolini nelle sue celebri Ragazze.

Quella San Frediano popolare non esiste più: ha trovato riscatto (anche troppo) dall’essere stata eletta il quartiere più cool del mondo dalla celebre guida Lonely Planet. Tanto che ora il problema è che quel popolo che gli dava anima qui non trova più spazio. Insomma, la rive gauche è stata svenduta al turista da mungere, è il coro unanime dei sempre meno residenti tra porta San Frediano e porta San Niccolò. E una soluzione è ciò che più di ogni altra cosa chiedono alla futura amministrazione in vista della tornata elettorale di giugno. "Vogliono che i residenti vadano tutti via?" si domanda amareggiata Chiara Castellini che, sottolineando come "ormai nel ci sono servizi solo per turisti, i prezzi sono carissimi e i comandano i ristoratori, gli imprenditori turistici, ovunque Air BnB" si impegnerebbe subito a tutelare le necessità di chi ancora vive questo pezzo di città. Perché dice, ormai " qui tutti fanno quello che vogliono, le auto tappano i portoni e noi siamo blindati in casa".

I lavori fatti, cadono nel vuoto: "Prendiamo il caso di piazza del Carmine: appena rinnovata è già sciupata: levano i paletti, sono morti degli alberi, una delle fontane non funziona".

"San Frediano e Santo Spirito da tanto stanno perdendo la propria identità: guardiamo via Maggio, prima tutti antiquari, ora tutte attività per turisti", porta l’esempio una libraia di via Santo Spirito. "La prima cosa che mi è balzata agli occhi tornando oggi in Santo Spirito dopo diverso tempo – interviene la cliente Rosella, che abita a Milano – è che è in preda ai motorini, inquinata, sporca, vicino a Ponte Vecchio c’è un cumulo di rifiuti". Lei da sindaca istituirebbe subito la figura ad hoc di "un operatore ecologico con l’Ape che passa costantemente a raccogliere i rifiuti nella zona".

Tra le istanze più urgenti che i residenti pongono come prioritarie nell’agenda dei futuri amministratori ci sono poi la sicurezza e la viabilità: "La sera Santo Spirito fa paura, come cala la notte spaccio e furti – fa presente Alessandro de ‘Il Pizzino’ di piazza Frescobaldi – Sul lungarno Soderini non puoi parcheggiare perché sfondano i vetri. E poi c’è la sicurezza stradale: piazza Frescobaldi è diventato il principale snodo del traffico perché tutta fanno convergere tutta la viabilità in questo piccolo incrocio".

"Sulla viabilità –dice Andrea Baldassari, titolare del garage Ponte Vecchio, proprio davanti al monumento, e presidente Sindacato autorimesse fiorentine – è prioritario bilanciare l’interesse dei residenti, che desiderano una ztl stringente per poter parcheggiare, e quello degli imprenditori, che invece hanno l’interesse opposto e cioè riuscire a far raggiungere il centro alle persone". Da sindaco Andrea vorrebbe fare in modo di "tutelare sia gli uni che gli altri" trovando un punto di equilibrio che al momento appare assai difficile.

In Oltrarno, pur essendo un quartiere centrale, anche spostarsi con i mezzi pubblici non è facile: "Abito vicino porta San Frediano – spiega Sandra – e sono meno collegata che in periferia. Il 6 salta corse di continuo e la tramvia è a un quarto d’ora a piedi, a una certa età non è poco".