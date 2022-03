"Otto donne per l'8 marzo": storie di donne che ce l'hanno fatta al Teatro della Compagnia

Firenze, 8 marzo 2022 - Donne che hanno vinto e sono riuscite ad affermarsi e a concretizzare i propri sogni in un mondo declinato al maschile. Sono le storie ‘al femminile’ raccontate questa mattina al Cinema Teatro della Compagnia nell’iniziativa “Otto donne per l’8 marzo” organizzata dal Consiglio regionale della Toscana insieme all’Ufficio scolastico regionale e al Gruppo Editoriale Nazionale con il portale Luce e il quotidiano La Nazione.

Le premiate

Sul palco sono state premiate otto donne, intervistate dalla giornalista Letizia Cini, che si sono distinte in ambito lavorativo e non solo: l’immunologa Chiara Azzari, l’archeologa Elena Sorge, la chirurga Manuela Roncella, le attiviste Laura Sparavigna e Lucrezia Iurlaro promotrici del TamponTax Tour. Premiate anche, ma non presenti, Francesca Baroni quinta agli ultimi mondiali di ciclocross e la pallavolista Elena Pietrini. L’applauso più grande e sentito è andato però alle dipendenti dell’Ortofrutticola di Marradi, a rischio chiusura e trasferimento nel dicembre scorso, che hanno salvato il loro posto di lavoro effettuando un presidio di due mesi. Con loro il sindaco di Marradi Tommaso Triberti. Tutte hanno raccontato la loro storia ma anche la loro maternità, voluta a tutti i costi, che non ha inciso sul loro percorso lavorativo: “Quando sono rimasta incinta della mia seconda figlia – ha detto Azzari – un mio collega più anziano mi ha detto letteralmente che avrei interrotto in quel momento la mia carriera: è una frase che mi ha fatto male all’epoca ma che mi ha spinto a impegnarmi per poter conciliare lavoro e famiglia e fare il lavoro che avevo sempre sognato, cosa che si può fare come ripeto oggi alle giovani dottoresse”.

La storia positiva

Esistono, però, per fortuna anche vicende in controtendenza come quella di Federica Granai assunta dal datore di lavoro Simone Terreni durante la gravidanza. Una storia diventata virale sui social ma che – come ribadito dal presidente del consiglio regionale Antonio Mazzei – “dovrebbe invece rappresentare la normalità”. Applauditissima dai ragazzi e ragazze di istituti superiori di Firenze in sala l’attrice Gaia Nanni che, con una serie di monologhi, ha messo in luce una serie di stereotipi sull’universo femminile declinando anche un lungo elenco di grandi donne, da Rosa Parks a Nilde Iotti per citarne solo due.

La dedica per l’Ucraina

Sullo sfondo di tutti gli interventi, a rappresentare una sorta di filo conduttore, la tragica situazione ucraina evocata anche dal presidente della Regione Eugenio Giani e da Oxana Polataitchouk, assistente al consolato di Ucraina a Firenze, che ha ringraziato, a nome della sua gente, le istituzioni e in generale gli italiani per la grande prova di solidarietà nei confronti del popolo ucraino: “Questa giornata – ha detto Mazzeo – è dedicata alle donne ucraina ma anche alle donne russe che in questo momento stanno scendendo in piazza e si stanno ribellando alla guerra di Putin che considerano ingiusta”.

Sandra Nistri