L’alluvione e altre mille battaglie. "Più di un quotidiano, un’istituzione"

Firenze, 19 luglio 2024 – Lo skyline esclusivo dal Forte Belvedere per festeggiare La Nazione. E tanti personaggi intervenuti per salutare il nostro quotidiano, un pezzo di cultura viva della Toscana e di storia del giornalismo italiano. Tra gli intervenuti alla serata dei 165 anni erano presenti il presidente della Regione, Eugenio Giani, che ha salutato il giornale ricordandone la storia. "Ritengo che La Nazione oltre che un giornale sia una vera istituzione per la nostra regione, perché si collega alla nascita della Toscana moderna in modo diretto". E la sindaca Sara Funaro: "La Nazione è il giornale che ha portato avanti insieme alla città tante battaglie. Parto da un ricordo familiare, con mio nonno sindaco che durante l’alluvione ebbe modo di apprezzare lo sforzo del giornale.

Fu grazie alla Nazione infatti, che il governo cominciò a inviare aiuti e a sostenere la città. Il nonno disse: quando la stampa funziona davvero, riesce a scuotere le coscienze, le istituzioni e la politica. E quella fu la rinascita di Firenze".

Sempre sul fronte della politica, oltre ai consiglieri regionali di maggioranza e opposizione: Fausto Merlotti, Marco Stella, Alessandro Capecchi, Diego Petrucci, Francesco Gazzetti, era presente anche il presidente del consiglio Regionale Antonio Mazzeo che ha voluto sottolineare il ruolo quotidiano della cronaca come supporto all’attività delle istituzioni.

All’evento organizzato dal nostro giornale erano presenti il vice comandante dell’Istituto geografico militare, generale Giuseppe Poccia, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Generale Bruno Salsano, e il comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri, colonnello Luigi Di Simone.

E ancora il direttore del pronto soccorso di Careggi, Stefano Grifoni, il direttore degli Uffizi, Simone Verde. Tra le categorie presenti, il presidente Regionale di Confcommercio Toscana, Aldo Cursano, e il presidente provinciale di Cna, Giacomo Cioni, il direttore di Confindustria Toscana, Leonardo Bandinelli, e il nuovo presidente della Camera di commercio, Massimo Manetti.

Molti i sindaci dell’area metropolitana fiorentina, ma anche il primo cittadino di Pistoia Alessandro Tomasi, quelli di Livorno Luca Salvetti e di Pisa Michele Conti. Presente anche la sindaca di Prato, Ilaria Bugetti: "Un ringraziamento a La Nazione – ha detto – per la preziosa attività di cronaca che svolge sui territori. Per noi amministratori uno stimolo ma anche un sostegno".

Alla serata erano presenti anche la consigliera comunale fiorentina, Cecilia del Re, il presidente della fondazione Rosselli, Valdo Spini, il dirigente dell’Ufficio scolastico della Toscana, Roberto Curtolo. Tanti uomini e donne, un incontro di affetti, un grande brindisi a La Nazione, a tutti i giornalisti, poligrafici e amministrativi che ogni giorno rendono possibile il ‘miracolo’ della stampa.

Fabrizio Morviducci