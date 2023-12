Covid e influenza, il 21 e 22 dicembre gli open day in Toscana. Ecco dove vaccinarsi

Firenze, 19 dicembre 2023 – Il 21 e 22 dicembre si potrà ricevere il vaccino anti Covid. Ecco i centri vaccinali aperti in provincia di Massa Carrara, Lucca e Livorno. L’offerta gratuita della vaccinazione anti Covid-19 è rivolta a tutta la popolazione generale di età superiore a 18 anni, oltre che alle categorie per le quali la vaccinazione è raccomandata o consigliata dalla circolare del Ministero della Salute del 27 settembre scorso. In occasione della vaccinazione anti Covid-19 verrà offerta anche la vaccinazione antinfluenzale alle fasce di popolazione per le quali è raccomandata dalle indicazioni ministeriali (anziani e fragili). Restano pienamente operative le altre modalità di somministrazione, ovvero quelle prenotate sul portale regionale e quelle presso il proprio medico di famiglia. I centri vaccinali in provincia di Massa Carrara Giovedì 21 dicembre ad Aulla, venerdì 22 dicembre ad Avenza. Sono questi i due centri vaccinali in provincia di Massa Carrara dove basterà presentarsi e ricevere, gratuitamente, il vaccino contro il Covid-19, e anche quello contro l’influenza per anziani e fragili, grazie ai due open day che Regione Toscana e Asl hanno organizzato per spingere la campagna vaccinale 2023 -2024. Il 21 dicembre il centro vaccinale di Aulla, in piazza della Vittoria 22 (al distretto sanitario), sarà aperto ad accesso libero dalle ore 8 alle 13. Il 22 dicembre il centro vaccinale di Carrara-Avenza, in via Campo d’Appio 6 (al distretto sanitario) sarà aperto ad accesso libero dalle ore 9 alle ore 13. I centri vaccinali in provincia di Lucca Giovedì 21 dicembre a Capannori e a Fornaci di Barga, venerdì 22 dicembre a Viareggio e di nuovo a Capannori. Sono questi i tre centri vaccinali in provincia di Lucca dove basterà presentarsi e ricevere, gratuitamente, il vaccino contro il Covid-19, e anche quello contro l’influenza per anziani e fragili. Il 21 dicembre il centro vaccinale di Capannori, in piazza Aldo Moro (al Dipartimento di prevenzione), sarà aperto ad accesso libero dalle ore 14 alle 19, mentre a Fornaci di Barga basterà presentarsi al centro socio sanitario di via dell’Asilo 1, dalle ore 9 e 30 alle ore 12 e 30. Il 22 dicembre a Capannori l’accesso diretto per la vaccinazione sarà dalle ore 8 alle ore 13 mentre a Viareggio il centro vaccinale in piazza del Buonconsiglio 1 (quartiere Terminetto) sarà aperto ad accesso libero dalle ore 8 alle ore 14. L’offerta gratuita della vaccinazione anti Covid-19, con il nuovo vaccino aggiornato, è rivolta a tutta la popolazione generale di età superiore a 18 anni, oltre che alle categorie per le quali la vaccinazione è raccomandata o consigliata dalla circolare del Ministero della Salute del 27 settembre scorso. In occasione della vaccinazione anti Covid-19 verrà offerta anche la vaccinazione antinfluenzale alle fasce di popolazione per le quali è raccomandata dalle indicazioni ministeriali (anziani e fragili). Restano pienamente operative le altre modalità di somministrazione, ovvero quelle prenotate sul portale regionale e quelle presso il proprio medico di famiglia. I centri vaccinali in provincia di Livorno Giovedì 21 dicembre a Piombino e a Portoferraio, venerdì 22 dicembre a Cecina e a Livorno. Sono questi i quattro centri vaccinali in provincia di Livorno dove basterà presentarsi e ricevere, gratuitamente, il vaccino contro il Covid-19, e anche quello contro l’influenza per anziani e fragili. Il 21 dicembre il centro vaccinale di Piombino, che si trova in via Lerario (quartiere Perticale), sarà aperto ad accesso libero dalle ore 11 alle 13, mentre il centro vaccinale di Portoferraio, che si trova in via San Rocco (al punto prelievi dell’ospedale), sarà aperto ad accesso libero dalle ore 11 alle ore 15. Il 22 dicembre il centro vaccinale di Cecina, in via Montanara 52b (presso l’ospedale), sarà aperto ad accesso libero dalle ore 14 alle ore 17, mentre a Livorno sarà possibile essere vaccinati ad accesso libero presentandosi al centro socio sanitario Livorno Est (in via Impastato 8), dalle ore 14 alle ore 19.

I centri vaccinali in provincia di Pisa

Giovedì 21 dicembre il centro vaccinale di Volterra, che si trova in Borgo San Lazzaro 5, sarà aperto ad accesso libero dalle ore 14:30 alle 17:30. Venerdì 22 dicembre il centro vaccinale di Pontedera, in via Mattei 2 (palazzo blu), sarà aperto ad accesso libero dalle 8 alle 13:30 mentre il centro vaccinale di Pisa, in via Matteucci 34 (galleria Gerace), sarà aperto ad accesso libero dalle 14 alle 18.