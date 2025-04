VolontMusic, il volontariato si promuove a suon di musica

Bagno a Ripoli, 10 aprile – Il volontariato si sfida a suon di musica con “VolontMusic – La musica che unisce”: sabato si avvicenderanno sul palcoscenico band emergenti della Casa del Popolo di Grassina i rappresentanti di altrettante associazioni di volontariato del territorio fiorentino. Le “armi” sono gli strumenti musicali e la voce. La gara è organizzata da VolontMusic APS, associazione nata per promuovere il volontariato valorizzando giovani talenti emergenti rendendoli protagonisti nella creazione di momenti di aggregazione, sensibilizzazione, formazione e intrattenimento. L’iniziativa sarà completamente gratuita e si svolgerà a partire dal pomeriggio; il pubblico avrà la possibilità di conoscere le realtà coinvolte e partecipare ad alcune attività in compagnia dell’influencer etico Lorenzo Traversari. Dalle 20,15, via alle performance delle dieci band che hanno superato le selezioni. Ognuna di loro gareggerà a nome di un’associazione del terzo settore. In palio per i primi tre classificati un concerto curato e gestito da VolontMusic nello spazio estivo di Ultravox alle Cascine a Firenze. Ad animare la serata sarà presente anche il tiktoker Cristian Michieli. La finale del contest sarà trasmessa anche in diretta streaming sui canali social di VolontMusic. Ecco le band in gara e l’abbinamento con le associazioni di volontariato: • Pacio & the droplets con “Colpa del destino” - Misericordia di Badia a Ripoli • Saryx con “Ritmo del pianto” - Giovani Wannabe • Niquito con “Strass” - The Precious Hands • Dettalele con “Regalarti” - Humanitas Firenze Nord • Litium con “Senza futuro” - La Scatola • Arem con “Lettera dal mio essere” - ACT • Gem con “” - Rosa dei Venti • Sofy & the loops con “Muretto” - Hands for Love • Clarice con “Controcorrente” – Croce rossa italiana Bagno a Ripoli • Summa con “Intro” – Caritas Sempre sabato, ci sarà altra musica di solidarietà, ma nella vicina Antella, ospite del teatro comunale: alle 21 si esibiranno gli "Still in time", gruppo rock composto da cinque “ex-ragazzi cresciuti negli anni '70 a pane e LP”, come si definiscono loro stessi e che negli anni si sono contraddistinti per la sensibilità nel trattare temi sociali e per l'ideazione di eventi a supporto di associazioni di volontariato. Il ricavato della serata andrà al Banco Alimentare della Toscana.