Firenze, in scena ‘La tregua di Natale’: fiaba tratta da una storia vera

Firenze, 6 dicembre 2024 – Una splendida fiaba per le feste, tratta da una storia vera, per raccontare la cultura di pace a ragazzi, ragazze e famiglie. Domenica 8 dicembre al Teatro Cantiere Florida di Firenze (via Pisana 111 Rosso), nell’ambito del cartellone dedicato al pubblico in erba “Il Florida dei piccoli” a cura di Elsinor Centro di Produzione Teatrale, andrà in scena “La tregua di Natale”, lavoro di compagnia Anfiteatro adatto dagli 11 ai 16 anni che racconta di quando al confine tra Francia e Belgio, nel pieno della prima guerra mondiale, i soldati dei due schieramenti – inglesi e tedeschi, impantanati in una logorante guerra di posizione nella disumana condizione delle trincee – decisero di sospendere i combattimenti per celebrare la vigilia di Natale.

Appuntamento alle 17.30 per scoprire questa vicenda quasi ignorata dai libri di storia ma narrata più volte dalla letteratura e dal cinema, che ci ricorda come i gesti degli uomini, pur nella loro semplicità, possano assumere grandezze assoluta. Anfiteatro nasce nel 2004 per volontà di Giuseppe Di Bello, drammaturgo, regista e musicista che qui firma il testo e la regia e che conta in curriculum alcune tra le migliori produzioni nazionali di teatro per le nuove generazioni. “La tregua di Natale” sarà in replica matinée per le scuole lunedì 9 dicembre ore 10.00 nell’ambito del programma “Le chiavi della città” in collaborazione col Comune di Firenze (info e ingressi: www.teatroflorida.it).

Durante l'inverno del 1914, forse a causa delle terribili condizioni che accomunavano i due schieramenti avversari, soldati inglesi e tedeschi al fronte iniziarono a scambiarsi qualche favore che rendesse la vita meno impossibile per tutti. Sfidando l'accusa di tradimento cominciarono, ad esempio, a non aprire il fuoco durante i pasti. Nessuno poteva immaginare quel che sarebbe accaduto da li a poco. Era la vigilia di Natale e, insieme agli ordini che dicevano che i combattimenti non avrebbero dovuto interrompersi per nessun motivo, arrivarono pacchi dono che contenevano dolci, liquori, tabacco, alberelli natalizi, candele e… una tregua, che nei giorni successivi si diffuse a macchia d'olio. Dalle trincee partirono innumerevoli lettere per raccontare alle famiglie quello che stava accadendo, e alcune di quelle lettere, assieme a delle foto, finirono sui quotidiani che titolarono commossi che inglesi e tedeschi si stringevano la mano sui campi di battaglia. A questo punto intervennero gli alti comandi e la tregua fu interrotta, ma i soldati fecero un patto solenne, che nel caso li avessero costretti a riprendere i combattimenti nessuno avrebbe mirato ad altezza uomo, ma reso inoffensive le munizioni “sparando alle stelle in cielo”.

