Al Teatro di Rifredi va in scena “Occidente”

Firenze, 12 novembre 2023 – Finalmente il teatro di Rifredi riapre i battenti con una stagione ricca (come sempre) di proposte di alto livello. Il primo spettacolo del cartellone porta la regia di Angelo Savelli che ha anche tradotto il testo di Remì De Vos. Da mercoledì 15 a domenica 19 novembre ecco in prima nazionale “Occidente”. Attori protagonisti Ciro Masella e Leonarda Saffi.

Una occasione per conoscere meglio un grande autore teatrale, considerato tra i migliori drammaturghi della scena europea, un autore da sempre vicino a temi scomodi come il precariato, il mondo del lavoro, la disoccupazione, la xenofobia, compreso una riflessione sulla cosiddetta famiglia tradizionale. Il suo teatro è “in presa diretta con la realtà sociale e politica”, però passata al setaccio dell’umorismo, del cosmico, dell’assurdo. E anche questo “Occidente” che vedremo al teatro di Rifredi, rientra di diritto nella “politica” di Remi De Vos. In scena una situazione forte tra due personaggi, annientati dalla mancanza di desiderio, dal comportamento esacerbato, dal linguaggio virulento.

Una pièce “nera” e grottesca, una danza macabra che mette in scena una coppia mostruosa. Lui ogni sera beve e passa le serate in un bar di infimo ordine con il suo amico Mohamed. Poi ubriaco torna a casa dove lei lo aspetta. Ogni sera lui le propina il racconto della serata, ovvero le mediocri avventure dell’amico che si è fatto rompere la faccia da jugoslavi anche loro ubriachi. Ma a lui non interessa né il contenuto , né la gravità dell’aneddoto. Quello che vuole è riuscire a litigare con lei, insultarla, dando vita ad un rituale che, nella sua violenza e volgarità, porta in sé i segni estremi di una storia che non c’è più. E, come aggiunge il regista Angelo Savelli che ne ha curato l’edizione, “L’Occidente è un uomo senza qualità, l’Occidente è una donna seduta, l’Occidente è la gente, l’Occidente è presuntuoso, perché presume di essere concluso, definitivo, perfetto; negando così secoli e secoli di sue trasformazioni e metamorfosi”.

Una grande prova per i due attori che s’incontreranno e si scontreranno sul palco del teatro di Rifredi. Per Ciro Masella che nel suo curriculum esperienze di lavoro con i più grandi registi (da Castri a Ronconi) e per Leonarda Saffi che torna nel teatro fiorentino dopo aver calcato per due volte quel palcoscenico recitando in “Misericordia” di Emma Dante. Dal 15 al 18 novembre ore 21, domenica 19 ore 16.30. Biglietti ancora disponibili sul sito teatrodellatoscana.vivaticket.it Intero 17 ridotto 15.