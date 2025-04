Firenze tra giallo e commedia, Presentazione del libro “San Frediano radioattiva”

Firenze, 7 aprile 2025 – Parlare di “giallo in Oltrarno” sarebbe riduttivo: ‘San Frediano radioattiva’, opera prima di Francesco Nardi edita da Sarnus nella collana «La Toscana racconta», mescola i toni della commedia a quelli del poliziesco, portandoci tra Piazza Tasso, via Giano della Bella e Porta Romana in compagnia di una allegra combriccola intenta a risolvere enigmi più grandi di lei. Il romanzo, pensato come primo di una serie, sarà presentato giovedì 10 aprile alle 18 al Teatro Niccolini, all’interno del ciclo «Niccolitudini» curato dall’editore Antonio Pagliai. Francesco Nardi, fiorentino classe ’57, è medico chirurgo specializzato in diagnostica per immagini, proprio come Luca Visconti, protagonista del romanzo. L’istituto di analisi che questo ha fondato è punto di ritrovo di un nutrito gruppo di simpatiche canaglie con soprannomi variopinti: Yuri detto “il ganzo”, Ramon detto “Foresto”, Fiorenzo alias “Fiordaliso”… ed Eleonora, la “sposina”, vero consigliere e braccio destro di Luca. “In tutto quattordici persone di età compresa tra i ventisette e gli oltre sessant’anni, di cui dodici nate sull’Arno, una a Barcellona, e un’altra sul fiume Tom di Novokuzneck, Siberia sud-occidentale”.

Un giorno nello studio del medico vengono rilevate insolite dosi di raggi X. Il gruppo si mette in moto per scoprire l’origine della radioattività, dapprima sospettando che le radiazioni derivino dal passaggio di alcune apparecchiature mediche dai controlli aeroportuali. Ma non è quella la strada giusta: per scoprire l’arcano ci vorranno il sesto senso della sposina e tanta, tanta fortuna.

