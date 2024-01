“Romeo & Giulietta”, i costumi da Oscar in mostra a Firenze

Firenze, 14 gennaio 2024 – Sarà inaugurata martedì 16 gennaio a Firenze la mostra “Romeo & Giulietta. I costumi da Oscar di Danilo Donati dal film di Franco Zeffirelli”.

L’esposizione degli abiti di scena utilizzati dagli attori nella celebre pellicola del 1968, realizzata dal presidente della Fondazione Franco Zeffirelli onlus Pippo Zeffirelli in collaborazione con il direttore Diego Fiorini della Fondazione Cerratelli, come si legge in una nota, sarà allestita nella Sala della Musica della sede in Piazza San Firenze.

All'inaugurazione, prevista per le 13 di martedì, saranno presenti il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l'assessora del Comune di Firenze Federica Giuliani. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 18 febbraio 2024.