Le leggende del rock al Tuscany Hall di Firenze. Ecco Symphonika on the Rock

Firenze, 21 febbraio 2024 – Grande appuntamento per tutti gli amanti del vero Rock & Roll: martedì 27 febbraio approda al Tuscany Hall di Firenze, Symphonika on the Rock, il concerto che riporta in vita le grandi leggende come i Rolling Stones, Queen, Led Zeppelin, Deep Purple, Guns N’ Roses, AC/DC, Scorpions e tanti altri.

Cantanti e special guest si alterneranno sul palco interagendo con l'energica band e con l'orchestra, il tutto arricchito da una scenografia di forte impatto, e da un avvincente show di luci, laser, ledwall e proiezioni. Il rock incontra il sinfonico, il classico e il moderno si fondono e l'impatto sonoro e la carica emotiva delle hit più leggendarie si mescolano al suono imponente dell’orchestra.

“Ancora oggi i grandi classici internazionali sono i più ascoltati nelle piattaforme streaming, così come le band storiche degli anni 60, 70 e 80 sono ancora le più richieste sia dalle vecchie che dalle nuove generazioni. La nostra missione è offrire dei concerti memorabili dando una nuova veste ai più grandi classici del rock, in uno spettacolo che emoziona e coinvolge il pubblico di tutte le età”, spiegano gli ideatori del progetto.