Scarperia, serata di musica e comicità con Riccardo Azzurri e Massimo Antichi

Scarperia (Firenze), 28 agosto 2023 - Musica e comicità. Questi gli ingredienti della serata 6 settembre dalle ore 21 al ristorante ‘I tre laghi del Mugello’ di Scarperia, che vedrà protagonisti il cantautore fiorentino Riccardo Azzurri e l’asso della risata Massimo Antichi. “Massimo farà la parte comica e io, in sinergia, quella musicale – spiega Azzurri -. La forza di Massimo Antichi oramai è nota a tutti, viene da Vernice Fresca, è un tornado, riesce ad affascinare e a far divertire veramente tutti. Io presenterò il mio ultimo cd e farò qualche canzone. Ci sarà anche un dj che farà praticamente da collante per tutto. L’organizzazione è della Social Media Manager Iuliana Popa”. Maurizio Costanzo