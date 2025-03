Firenze, presentazione del libro ‘Cavalli e cavalleria nell’antichità greca e romana’

Firenze, 4 marzo 2025 – Un libro dedicato alla scoperta di cavalli e cavalieri tra scienza, storia e mito. È quello che giovedì 6 marzo sarà presentato alle ore 18 al Teatro Niccolini di Firenze (via Ricasoli, 3-5). Sarà il professor Riccardo Balzarotti Kammlein a presentare il nuovo saggio di Andrea Claudio Galluzzo intitolato ‘Cavalli e cavalleria nell’antichità greca e romana’. Introduce l’editore Antonio Pagliai. Il cavallo ha sempre rivestito una grande importanza nell’immaginario collettivo. Il suo ruolo chiave nella vita dell’uomo, in pace come in guerra, gli ha spalancato le porte del mito: basti pensare a Bucefalo, destriero di Alessandro Magno divenuto ormai leggendario, o alle tante figure equestri presenti nella mitologia classica. Andrea Claudio Galluzzo, già autore di un originale volume con le memorie immaginarie di Amerigo Vespucci (Tra oceano e stelle, 2023), si muove agilmente tra letteratura, filosofia e scienze naturali per indagare sul rapporto tra uomo e animale nell’antichità, e poi concentrarsi sull’importanza della cavalleria nello scenario bellico, passando in rassegna le strategie militari di ateniesi e spartani, romani e barbari. Non può mancare una riflessione sull’equitazione in epoca moderna: un’arte forse in fase di decadenza, ma che non ha mai perso il suo fascino senza tempo. Giovedì 13 marzo, sempre alle ore 18 e a ingresso libero al teatro Niccolini, Andrea Gamannossi presenta il libro ‘La Toscana verde (ed. Carlo Zella)’. Con l'autore e l'editore interverrà Paolo Piazzesi. Nella tradizione culinaria toscana, oltre ai piatti di carne e pesce, ne troviamo tanti a base di legumi, cereali e verdure, perfetti per valorizzare le nostre eccellenze come l’olio extravergine d’oliva, i fagioli zolfini o le patate bianche del Casentino. Le ricette di questo libro ben si adattano a uno stile di vita sano e fondato su un rapporto virtuoso tra uomo e animale: una dieta ricca di vegetali è migliore per la nostra salute e per l’ambiente che ci circonda. Sono presenti numerose pietanze realizzate con prodotti che provengono dai boschi e dalle campagne toscane come funghi, asparagi, radicchi di campo, erbe selvatiche, frutti di bosco: materie prime che possiamo procurarci da soli, rilassandoci in piacevoli passeggiate e respirando dell’aria salubre e rigenerante, sempre nel rispetto della natura. Maurizio Costanzo