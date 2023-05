Prandelli e la sua Fiorentina al Teatro di Fiesole

Fiesole (Firenze) 13 maggio 2023 – “Grazie Cesare” è il titolo dell'evento che il 6 giugno alle 18,45 vedrà Cesare Prandelli e i giocatori che hanno fatto grande la Fiorentina dal 2005 al 2010 ritrovarsi sul palco del nuovo teatro di Fiesole per ricordare le gare che hanno entusiasmato il pubblico: dalla rovesciata di Osvaldo a Torino fino alla rete di Gilardino ad Anfield, passando per le parate di Frey e i gol di Mutu e Toni.

I proventi della serata, che sarà animata da Lady Radio, verranno devoluti alla Fondazione Claudio Ciai. I biglietti sono disponibili presso ATF (Via San Gervasio 5), Mercati San Lorenzo (spazio consorzio piano terra), Zona Stadio (via Calatafimi 4a) e Viola Point (Via del Corso). D.G.