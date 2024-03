Borgo San Lorenzo (Firenze), 26 marzo 2024 – A Borgo San Lorenzo torna la mostra mercato Fiorinfiera, che giunge alla sua undicesima edizione. L’appuntamento è dal 19 al 21 aprile. Si terrà ai giardini monumentali di Piazza Dante, la mostra mercato di piante, fiori, attrezzi per il giardino e vita all’aria aperta che anche quest’anno, dopo i successi delle precedenti edizioni, prenderà il via la mattina del venerdì (con l’eccezione delle vie del centro storico, cui restano dedicati il sabato e la domenica).

La manifestazione raccoglierà circa 60 espositori del settore che animeranno l’area verde dei giardini di Piazza Dante. Borgo San Lorenzo si trasformerà così in un vero e proprio grande giardino all’aperto, divenendo attrazione irripetibile per gli amanti del florovivaismo, dell’orticoltura e del giardinaggio. I giardini ospiteranno anche una ventina di aziende agricole del territorio che proporranno i sapori della stagione primaverile, freschi per gustarli sulla propria tavola. Il tratto di Piazza davanti al municipio ospiterà, come Via Bandini, un colorato e vivo mercatino, mentre in Piazza del Popolo si potrà mangiare grazie ad alcuni invitanti espositori che offriranno street food.

Da sabato il centro storico di Borgo San Lorenzo sarà quindi teatro di esposizioni, laboratori e installazioni artistiche, in una sorta di percorso che condurrà fino alle aiuole dei giardini di Borgo San Lorenzo che accoglieranno piante e fiori di ogni tipo, dalle tipicità stagionali alle piante da ornamento, dai sempreverdi fino agli agrumi ed alle attrezzature da giardino e per l’orto. In centro Corso Matteotti ospiterà dei pittori all’opera per due giorni, mentre Via Mazzini, oltre ad inaugurare un coloratissimo allestimento che farà da fil rouge per il periodo primaverile ed estivo, ospiterà numerosi laboratori per i più piccoli. Inoltre tante attività commerciali del centro e delle aree interessate dalla manifestazione, oltre a dedicare le proprie vetrine ai fiori ed alla natura, offriranno particolari servizi, menu o prodotti dedicati al tema floreale, dei colori e dei profumi.

Inoltre laboratori saranno proposti dal progetto Kontatto domenica all’interno dei giardini (“Koncime”, esposizione di talee e terrari dei laboratori del gruppo di botanica, uno dei progetti gratuiti del Comune di Borgo San Lorenzo per giovani dai 16 ai 30 anni) e dalla Biblioteca di Borgo San Lorenzo, con il laboratorio “Fiori in Biblio!” il sabato pomeriggio, ed uno scaffale tematico con libri sui temi dei fiori, piante, natura, botanica e giardinaggio, in esposizione per tutta la settimana della manifestazione. Collaborazioni ed attività collaterali, molto apprezzate sia da espositori che da visitatori provenienti anche da fuori regione, fanno di ‘Fiorinfiera’ uno degli appuntamenti principali della primavera mugellana.

“Una manifestazione che riporterà la primavera a Borgo San Lorenzo, valorizzandone il centro storico, quest’anno coinvolto particolarmente, ed i bellissimi giardini di Piazza Dante, afferma l’assessore alle attività produttive del Comune di Borgo San Lorenzo, Franco Frandi. Quando una manifestazione supera le dieci edizioni si può dire che ormai è già collaudata e che non può che andare verso un’ulteriore crescita. Si tratta della prima delle grandi manifestazioni di primavera e non poteva che avere al centro i fiori, cosa che la rende molto attesa e apprezzata. Un ringraziamento particolare agli organizzatori, alle associazioni di categoria, alla nostra biblioteca, alla Pro Loco, al Centro Commerciale Naturale ed a tutte le attività del centro che, ognuno nel loro modo, contribuiranno a rendere speciale il fine settimana prima del ponte del 25 aprile”.

Tutte le informazioni su questa 11esima edizione si possono trovare sul sito www.fiorinfiera.it e sul profilo FB Fiorinfiera. Fiorinfiera è organizzata dalla Pro Loco di Borgo San Lorenzo e la Periscopio Comunicazione con il contributo ed il patrocinio del Comune di Borgo San Lorenzo, il patrocinio dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello, e la collaborazione del Ccn “Nel Borgo” di Borgo San Lorenzo, Confcommercio, Confesercenti, Banco Fiorentino – Mugello Impruneta Signa. Maurizio Costanzo