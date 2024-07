Da Liverpool a Firenze, concerto in piazza della Signoria dei giovani orchestrali

Firenze, 29 luglio 2024 - Mercoledì 31 luglio, alle ore 20.30, in Piazza della Signoria, sotto la Loggia dei Lanzi, si esibirà la Liverpool Philharmonic Youth Orchestra, diretta da Lauren Wasynczuk. L'orchestra giovanile sinfonica britannica fa parte del più ampio contesto musicale della Liverpool Philharmonic Youth Company. Nata nel 1951, si avvale della prestigiosa collaborazione con la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra ed è formata da giovani musicisti di livello avanzato, di età compresa tra i 13 e i 21 anni. Il programma musicale fiorentino porta in scena eroine, sultani, prinicipi e principesse, da Siviglia a Baghdad, dalle novelle alle fiabe orientali. Apre la serata la Suite da Carmen di George Bizet.

L'orchestra ripercorre i momenti più significativi della creazione musicale del compositore francese, descrivendoci, in musica, i suoi protagonisti: dalla bella zingara sigaraia Carmen, al giovane dragone Don Josè, al sanguigno torero Escamillo..Dalla novella di Prosper Mérimée per l'opéra-comique di Bizet alle fiabe delle Mille e una notte per la suite sinfonica del compositore russo Nikolaj Rimskij-Korsakov titolata Scheherazade Op. 35..Quattro movimenti costituiscono la musica a programma della Suite, quattro episodi tra loro separati, ma tutti con le radici ben piantate nell'esotismo orientaleggiante, in quei racconti che la principessa Sheherazade fa al Sultano per aver salva la vita. È lo stesso Rimskij-Korsakov a prepararci all'ascolto del suo capolavoro: «Il Sultano Shahriyar, convinto che tutte le donne fossero false ed infedeli, giurò di mettere a morte tutte le sue mogli dopo la prima notte di nozze. Ma sua moglie Shahrazad si salvò, riuscendo ad intrattenere il suo signore con dei racconti affascinanti, raccontati in serie, per mille e una notte, cosicché il Sultano, preso dalla curiosità, procrastinava continuamente l'esecuzione della moglie, ed infine abbandonò del tutto il suo proposito. Di molte cose fantastiche gli raccontò Shahrazad, portando le parole di poeti e di canti, volando di fiaba in fiaba, e di racconto in racconto».

Il primo racconto-movimento porta titolo 'Il mare e la nave di Sinbad', il secondo 'Il racconto del principe Kalandar', il terzo 'Il giovane principe e la giovane principessa', l'ultimo 'Festa a Baghdad – Il mare – Naufragio della nave sulle rocce sormontate da un guerriero di bronzo'. Il Festival, organizzato dall'Associazione Festival Orchestre Giovanili, anche in questa sua nuova edizione è cofinanziato dall'Unione Europea – Fondo Sociale Europeo, inserito nell'ambito del Programma Operativo Città Metropolitana 2014-2020, si avvale del contributo, del patrocinio e del cofinanziamento dell'Estate Fiorentina 2024 – iniziativa proposta nel Piano Operativo della Città di Firenze –, del Comune di Firenze e dell'Agenzia per la Coesione Territoriale. Ingresso libero e gratuito.