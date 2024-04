In taxi con Zia Caterina e Paolo Ruffini, nasce il docufilm

Firenze, 18 aprile 2024 - Forse non esiste una vera e propria strada per la felicità ma quelle che zia Caterina percorre ogni giorno con il suo taxi permettono a grandi e piccoli di regalarsi un momento di gioia e sana follia. Si terrà il 28 aprile presso la Limonaia di Villa Strozzi alle ore 19 la première del documentario prodotto da Dieci e diretto da Fabio Filippini. “Il docufilm – racconta Fabio Filippini – nasce nel 2023 quando, mentre stavamo girando per Dieci un video per il format 10 domande x Dieci con Ruffini. Paolo ci chiese se ci piacesse fare qualcosa insieme riguardo a Zia Caterina, provando a mettere a terra un’idea di film che aveva in mente da diverso tempo. Per noi, è stato un vero onore poter collaborare con lui”.

Il documentario, girato in una giornata in taxi insieme a Paolo e Zia Caterina è un piccolo viaggio nel coloratissimo mondo della tassista più amata di Firenze (e non solo). Paolo dialoga costantemente con Caterina di allegria, tristezza, vita, dolore e sacrifici fatti in un’esistenza dedicata agli altri.

“L’obiettivo – racconta Tommaso Nuti, socio di Dieci – era quello di rendere grazie a Caterina per il lavoro che svolge giorno dopo giorno per tutti i bambini e le bambine che hanno bisogno di cure mediche al Meyer e a Careggi. È un omaggio alla generosità e alla bontà che lei dona ogni giorno agli altri: in questo modo, abbiamo provato a ricambiare tutto ciò che lei fa per il mondo, soprattutto dopo quello che ha e che sta passando in questi ultimi mesi”.

Per partecipare alla proiezione, l’ingresso è gratuito ma è necessaria la registrazione al link: https://coopfi.info/caterinailtaxidellafelicità. Il documentario uscirà integralmente e pubblicamente sul canale Youtube di Dieci (@siamo_dieci) il 29 aprile alle ore 14. Maurizio Costanzo