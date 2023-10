Firenze, 16 ottobre 2023 – E' nato in Inghilterra ed è caratterizzato da un umorismo critico che ridicolizza i vari generi teatrali e spettacolari: voilà il ritorno del burlesque che – dopo un periodo di vera mania collettiva, era risparito - oggi ritorna per essere tema portante della mega festa vip organizzata in un locale come il Retrò di piazza San Marco, per il 31 ottobre. Una serata tra fascino, sfarzo, teatralità, commedia, positività corporea, libertà di espressione e anche - perché no? - un accenno di spogliarello: come non amare il burlesque? Trattasi di una vera arte comparsa per la prima volta sulle scene a metà del diciannovesimo secolo, e sebbene la sua popolarità si fosse un po’ appannata nei primi anni del Novecento, ha rivissuto grazie a molti appassionati una straordinaria rinascita. Ma oggi si chiama neo-burlesque: e riempie ancora una volta i cabaret e i locali che più tendono a una certa teatralità in un'atmosfera sensuale, ma mai volgare.

Dunque l'appuntamento è al Retrò con i due più quotati ballerini e insegnanti di burlesque: Viola Panìk e Mister Punch. Seratona a sorpresa che inizia alle 20 con tanto di aperitivo legato a molto spazio alla fantasia. I due, artisti internazionali e insegnanti di Burlesque , con una vita devota agli dei della creatività, promettono di “creare spazi di gioia assoluta” e “aiutare gli allievi a diventare opere d'arte” . Previsti vip ma tutto è top secret. Info: 350 5331918.