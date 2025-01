Galleria dell’Accademia: al via visite speciali, laboratori didattici e percorsi inclusivi

Firenze, 29 gennaio 2025 - La Galleria dell'Accademia di Firenze inaugura il 2025 con un ricco programma di attività educative rivolte alle scuole secondarie di primo grado, alle famiglie e alle persone con disabilità sensoriali. Le visite e i laboratori, che prenderanno il via con un primo ciclo di appuntamenti nei mesi di febbraio e marzo 2025, esplorano le potenzialità della Galleria dell’Accademia di Firenze, proponendo tematiche e attività che possano valorizzare l’esperienza museale come occasione di scoperta, socialità, educazione. Il primo appuntamento in calendario è dedicato alle famiglie, in particolare ai bambini tra i 6 e gli 11 anni. Il laboratorio La luce divina nei dipinti. La doratura con la foglia d’oro è pensato per illustrare e mettere in pratica la tecnica del fondo oro. Dopo una breve introduzione sulla storia di questa tecnica pittorica, i partecipanti potranno divertirsi a sperimentare il processo della doratura – utilizzando lo stesso metodo con cui gli artisti impreziosivano i loro dipinti su tavola per riprodurre i riflessi luminosi dell’oro. Gli incontri in programma sono previsti sabato 8 febbraio, sabato 22 febbraio e sabato 1° marzo, dalle 10,30 alle 12,30. Il percorso didattico L'arte del Disegno. Pensare attraverso linee, invece, è indirizzato alle scuole secondarie di primo grado. Sull'esempio di Giorgio Vasari, che nel 1563 fondò l'Accademia del Disegno come centro per la formazione e la valorizzazione degli artisti, il laboratorio propone l’osservazione di un elemento architettonico e/o artistico, introducendo i partecipanti alle basi elementari del disegno dal vero. Gli appuntamenti in programma sono previsti giovedì 20 e giovedì 27 febbraio, dalle 10 alle 12,30. Nel corso del 2025, inoltre, la Galleria dell’Accademia di Firenze ha previsto un calendario di visite dedicate a persone con disabilità sensoriali. Nello specifico, si tratta di 6 visite tattili per persone ipovedenti o cieche, in collaborazione con l’Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti di Firenze, e 10 visite per persone sorde in lingua dei segni italiana con la collaborazione dell’Ente Nazionale Sordi di Firenze. Le visite realizzate nell’ambito delle iniziative che la Galleria dell’Accademia di Firenze sta programmando per celebrare i 550 anni dalla nascita di Michelangelo Buonarroti, avvenuta il 6 marzo 1475, avranno come focus temi michelangioleschi. Si comincia nei mesi di febbraio e marzo, con due appuntamenti dedicati alle visite tattili e due alle visite in LIS, per poi proseguire in autunno. San Matteo, esplorare la forma immersa nel marmo è un percorso tattile rivolto a persone cieche e ipovedenti, previsto per mercoledì 19 febbraio e mercoledì 12 marzo dalle 16 alle 17,30. Un percorso per approfondire la ricerca artistica di Michelangelo attraverso l’esplorazione tattile del San Matteo, scultura destinata a decorare il Duomo di Firenze e appena abbozzata dall’artista. Attraverso l’esperienza tattile - la visita prevede, infatti, di poter toccare il San Matteo con l’uso di guanti - i partecipanti potranno riconoscere i diversi segni lasciati dagli strumenti utilizzati e, analizzando le potenzialità espressive della materia e della tecnica, scoprire la poetica dello scultore che fece del “non finito” la propria cifra filosofica e artistica. "Siamo lieti e orgogliosi – commenta l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Firenze – della collaborazione instauratasi con la Galleria dell’Accademia di Firenze, che consente ai disabili visivi di poter accedere ad un patrimonio culturale e artistico di inestimabile valore per una proposta museale inclusiva e accessibile. L’obiettivo è quello di poter rinnovare anche in futuro questa collaborazione che inorgoglisce la nostra associazione con la realizzazione di visite tattili e laboratori, proponendo tematiche e attività che possano valorizzare l’esperienza museale come occasione di scoperta, socialità, educazione". Il percorso Sculture in Accademia, invece, nasce dalla collaborazione con l'Ente Nazionale Sordi di Firenze, e prevede visite per persone sorde in lingua dei segni italiana mercoledì 12 febbraio e giovedì 13 marzo dalle 17 alle 18,30. I due appuntamenti approfondiranno l’evoluzione dell’arte scultorea rinascimentale, analizzando le potenzialità espressive della materia e della tecnica attraverso il confronto tra le opere di Michelangelo e il modello in terracruda de Il ratto delle Sabine di Giambologna, mettendo in luce come gli artisti, pur usando tecniche e materiali diversi, esplorino l’espressività della materia e le conoscenze del loro tempo. "Siamo felici – dichiara l'Ente Nazionale Sordi di Firenze – di collaborare con la Galleria dell’Accademia di Firenze, perché l’accessibilità alla cultura per noi è un punto cardine per consentire anche alle persone sorde di conoscere e apprezzare tutto il patrimonio culturale che la nostra città ha da offrire. L’accesso alla cultura è stato reso possibile grazie all’impegno da parte della Galleria dell’Accademia di Firenze, affidandoci la possibilità di fornire la presenza di un interprete per permettere alla guida e ai visitatori sordi di interagire e scambiare le conoscenze. Questo è un fattore importante per valorizzare l’esperienza museale come opportunità di conoscersi e scoprire tante storie di grande valenza culturale". "La Galleria dell'Accademia di Firenze sta lavorando a varie iniziative per raggiungere uno dei suoi obiettivi primari: coinvolgere i fiorentini e il pubblico locale di prossimità - commenta Giulia Coco, funzionario storico dell’arte, responsabile dei Servizi educativi ed Accessibilità della Galleria dell’Accademia di Firenze - Le attività sono state programmate nei periodi di minor affluenza, per rendere l'esperienza di visita positiva e piacevole. Le attività didattiche dedicate ai bambini e alle scuole favoriscono e incoraggiano l'avvicinamento al museo sin dalla giovane età. Le visite tattili e LIS rinnovano e consolidano la collaborazione tra Galleria dell'Accademia di Firenze, ENS Firenze e UICI Firenze, avviata lo scorso anno in occasione della Giornata internazionale per persone con disabilità. I temi michelangioleschi saranno dominanti nelle attività di quest'anno, che fanno parte del calendario di iniziative programmate dal museo per celebrare il grande artista nel 550 anniversario della nascita". Le attività sono realizzare in collaborazione con Stazione Utopia.