Zeffirelli, Bergonzi e l’Accademia Verdiana di Busseto: incontro alla Fondazione

Firenze, 30 maggio 2025 – La Fondazione Franco Zeffirelli di Firenze ospita sabato 31 maggio alle ore 16 un evento speciale che celebra due leggende della lirica italiana: Franco Zeffirelli e Carlo Bergonzi.

La conferenza-concerto, dal titolo “Franco Zeffirelli, Carlo Bergonzi e l’Accademia Verdiana di Busseto”, intreccia parola e musica in un pomeriggio dedicato alla memoria, alla bellezza e alla grande tradizione del canto lirico. L’incontro, promosso dall’Accademia Verdiana Carlo Bergonzi di Busseto, si inserisce tra le celebrazioni per il recente riconoscimento Unesco del Canto Lirico Italiano come Patrimonio Immateriale dell’Umanità. Protagonisti della conferenza saranno il Francesco Bellotto, musicologo e membro del Comitato per la Salvaguardia del Canto Lirico, e Alberto Paloscia, regista e studioso del repertorio verdiano.

A impreziosire l’evento, avallato del presidente della fondazione, Pippo Zeffirelli, interventi musicali dal vivo con giovani talenti dell’Accademia, accompagnati al pianoforte dal Maestro Simone Maria Marziali, direttore artistico dell’istituzione.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti presso la Sala Musica della Fondazione Zeffirelli, in piazza San Firenze 5. Info e prenotazioni: [email protected] | Tel/WhatsApp: +39 320 1637839.