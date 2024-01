Corsi di formazione, al via le lezioni per diventare falegname e potatore d’olivo

Firenze, 22 gennaio 2024 – Sono aperte le iscrizioni per la nuova edizione del corso gratuito professionalizzante 'Professione Legno Ed.3' - Operatore del legno dedicato ai giovani dai 14 ai 18 anni. Per conoscere al meglio i docenti e l'offerta didattica composta da lezioni teoriche, laboratori e stage nelle aziende del territorio, giovedì 25 gennaio, si spiega in una nota, si svolgerà un open day. Appuntamento alle 16 presso il Polo Archimede in via Squartini 16 a Ospedaletto, nell'occasione il docente Alessio Donati coinvolgerà i partecipanti nella realizzazione di un manufatto in legno. Il percorso permette di assolvere agli adempimenti della scuola dell'obbligo. Fino al 10 febbraio le iscrizioni potranno avvenire sulla piattaforma 'Unica’ del Ministero, dopodiché si potranno effettuare direttamente ad Aforisma entro il 13 settembre.

L'Associazione turistica di Calenzano (Atc) con il patrocinio del Comune di Calenzano, organizza il corso professionale di gestione e potatura dell'olivo. Il corso che sarà incentrato sulla tecnica del vaso policonico, sarà composto da una lezione teorica e due pratiche per un totale di otto ore. Il corso, tenuto da Cosimo Taiti, ricercatore dell'Università di Firenze e membro dell'Accademia Nazionale dell'Olivo e dell'Olio, mira a fornire le competenze tecnico-scientifiche per una corretta realizzazione e gestione dell'oliveto. La quota di iscrizione è di 50 euro ed al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di partecipazione.