Florence Short Film Festival: alla Compagnia decine di registi da tutto il mondo

Firenze, 29 gennaio 2025 - Consolidarsi. Rafforzando l'internazionalità della proposta, allargando il pubblico e coinvolgendo le personalità più celebri del cinema italiano. Perché la nostalgia può essere un sentimento pericoloso, come sanno bene Lorenzo Borghini e Dario Bracaloni, che festeggiano i dieci anni di una grande intuizione: il Florence Short Film Festival, la manifestazione dedicata al corto cinematografico che nel tempo ha saputo abbracciare il cinefilo affamato di novità come lo studente universitario desideroso di partecipare alla vita culturale della città. Merito di una rassegna variegata, che tra fiction, documentari e animazione è stata capace di attirare centinaia di registi da ogni angolo del mondo.

Per il quarto anno consecutivo, il festival è ospitato dal Cinema La Compagnia con il patrocinio e il contributo di Regione Toscana, e presenta nell'arco di tre giornate - giovedì 6, venerdì 7 e sabato 8 febbraio - ventuno film in concorso e sette anteprime italiane, selezionate tra 440 opere provenienti da sessanta paesi. I corti, divisi come consuetudine tra fiction, documentari e animazione, concorreranno per il Premio del Giuria - 500 euro in denaro per ciascuna categoria - il Premio del Pubblico e - novità di quest'anno - il Premio speciale Fabrizio Borghini, una scultura dell'artista Luciano Manara consegnata all'autore che riesca a far rivivere in immagini la memoria storica e culturale di un luogo e di un periodo promuovendo valori universali come libertà, giustizia ed uguaglianza.

La giuria di questa edizione, presieduta dal regista Carlo Sironi, conferma i nomi del docente UNIFI Luigi Nepi e di Simone Bartalesi, direttore artistico di Off Cinema, accompagnati da altre personalità legate alla settima arte: da Tommaso Santambrogio, collaboratore di Werner Herzog e Lav Diaz e recentemente a Venezia con il suo lungometraggio d'esordio "Gli oceani sono i veri continenti", all' attrice Valentina Bellè, già protagonista al fianco di Dustin Hoffman e Toni Servillo ne "L'uomo del labirinto" e vincitrice del Nastro d'Argento per "The good mothers" - premiato come miglior serie alla Berlinale - adesso impegnata nella serie Netflix "ACAB"; dalla giornalista televisiva e radiofonica Elisabetta Vagaggini, redattrice del portale ufficiale della Regione Intoscana.it, allo scrittore Svevo Moltrasio, ideatore ed interprete di "Ritals", la web serie sulla vita degli italiani a Parigi che ha raggiunto milioni di visualizzazioni su Facebook e You Tube.

Nell'ambito del fuori concorso, la mattina dell'8 febbraio sarà dedicata ad una doppia proiezione speciale: il documentario "War on education" di Stefano Di Pietro, che racconta il conflitto in Ucraina alla luce del suo impatto sul sistema educativo e scolastico del paese, e "L'incompiuta" di Helmut Morganti, un dramma centrato sul trauma di Louise, una pianista di mezza età ossessionata dalla scomparsa prematura del padre, morto suicida a causa della propria incapacità di completare una composizione per pianoforte.