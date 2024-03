First playable 2024: la fiera internazionale dei videogiochi arriva a Firenze

Firenze, 27 marzo 2024 - Meet to Match. Mille incontri d'affari, cinquecento addetti ai lavori, quarantacinque investitori internazionali, centottanta studi di sviluppo: sono numeri che testimoniano la portata internazionale di "First Playable", la fiera mondiale del videogioco che torna a Firenze dopo lo straordinario successo della scorsa stagione: la sesta edizione della rassegna - in programma da mercoledì 3 a venerdì 5 luglio negli spazi del Cinema La Compagnia e Nana Bianca, la start-up digitale all'interno dell'Innovation Center della Fondazione Cassa di Risparmio - è organizzata dall'associazione IIDEA in collaborazione con l'Agenzia ICE e Fondazione Sistema Toscana, allo scopo di promuovere crescita e consolidamento del settore nel nostro paese.

La tre giorni prevede una conferenza di apertura il 3 luglio con ospiti internazionali, seguita nelle giornate successive da incontri di business e networking con le imprese e talk per approfondire lo sviluppo di opportunità aziendali. Fino al 15 aprile - iscrivendosi sull'apposito form del sito www.firstplayable.it - sarà inoltre possibile presentare la propria candidatura al contest per le seguenti categorie: Best Italian Game, per il miglior videogioco italiano; Best Italian Debut Game, per la migliore opera prima; Outstanding Art e Outstanding Experience, rivolto al comparto artistico e alle esperienze più originali e coinvolgenti; ed infine Outstanding Individual Contribution e Outstanding Italian Company, assegnati dall'imprese socie di IIDEA al professionista e allo studio di sviluppo italiano che si sono distinti maggiormente a livello nazionale e non solo.

Gli altri premi verranno invece attribuiti da una giuria di esperti davanti ad una platea di operatori, publisher e investitori, che parteciperanno alla serata di gala prevista il 4 luglio al Cinema La Compagnia. L'accesso agli eventi di First Playable e alla cerimonia di premiazione è riservato alle imprese, ai team e ai professionisti del settore attraverso l'acquisto sulla pagina Evenbrite dei biglietti "Social Access" e "Full access", che consente anche di entrare tra il 4 e 5 luglio nell'area meeting presso Nana Bianca e di fissare colloqui con le aziende internazionali presenti.