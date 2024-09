Firenze, visite guidate gratuite e ‘Passeggiate per la cultura a Pian dei Giullari’

Firenze, 7 settembre 2024 - In occasione delle Giornate Europee della Cultura, dedicate quest’anno al tema “Patrimonio in cammino”, la Fondazione Spadolini Nuova Antologia promuove sabato 28 settembre un’iniziativa particolare sulla collina di Pian dei Giullari. Il percorso ha inizio alla Biblioteca Spadolini Nuova Antologia (Via del Pian dei Giullari 36A), con visita guidata alle collezioni librarie ed artistiche, nonché alla mostra in allestimento dedicata a “Giovanni Spadolini storico e giornalista (1948-1972)”. I visitatori saranno poi accompagnati a piedi alla Villa “Il tondo dei cipressi” (Via del Pian dei Giullari 139), lungo un percorso di circa 1 km, passando davanti alla dimora di Galileo Galilei e di Francesco Guicciardini. La biblioteca della Fondazione Spadolini Nuova Antologia si compone di circa 100.000 volumi di storia, politica, cultura dall’illuminismo all’età contemporanea. Essi sono dislocati in tre sedi distinte, secondo le disposizioni del suo fondatore, Giovanni Spadolini, ma inseriti nel catalogo SBN. La Fondazione Spadolini Nuova Antologia, costituita da Giovanni Spadolini nel 1980, con decreto del presidente della Repubblica Sandro Pertini, ha sede a Firenze, sulla collina di Pian dei Giullari: per statuto essa mette a servizio degli studiosi l’ingente patrimonio culturale e la biblioteca che lo statista le ha lasciato al momento della scomparsa, nel 1994. Scopo prioritario della Fondazione è la continuità della pubblicazione della “Nuova Antologia”, una delle più prestigiose riviste culturali italiane ed europee, nata a Firenze nel 1866, erede della ”Antologia” di Giovan Pietro Vieusseux. Il pubblico avrà quindi accesso ai giardini della casa museo del noto statista fiorentino, affacciati sull’incantevole panorama della città e potrà visitare la “casa dei libri”, con le edizioni rare, le collezioni d’arte, le raccolte napoleoniche e risorgimentali. L’appuntamento con le “Passeggiate per la cultura a Pian dei Giullari” è sabato 28 settembre, dalle 15 alle 17. Il pubblico avrà la possibilità dunque di usufruire di visite guidate gratuite ogni ora alla scoperta della collina storica più affascinante di Firenze, tra la Biblioteca e la Casa Museo di Giovanni Spadolini. La durata di ciascuna “passeggiata” sarà di due ore circa, con inizio alle ore 15, 16 e 17, fino ad esaurimento dei posti disponibili. La prenotazione è obbligatoria alla mail [email protected]. La visita è completamente gratuita, informazioni al numero 055.2336071.